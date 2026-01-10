У деяких домівках зникло світло. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула, місцеві та моніторингові канали.
Яка ситуація у Кривому Розі?
Повітряну тривогу для Кривого Рогу оголосили ввечері 9 січня близько 23:12. Повітряні сили незадовго після цього повідомляли про групи ударних безпілотників, які перебували у межах Дніпропетровської області.
Згодом попередили про велику групу дронів, яка рухалася у напрямку самого Кривого Рогу. Незадовго після цього у мережі з'явилася інформація про вибухи. Зокрема, гучно було у північній частині міста.
За попередньою інформацією, у щонайменше трьох мікрорайонах міста фіксують перебої з постачанням електроенергії. Також є дані про те, що подекуди внаслідок російських ударів спалахнули пожежі.
Що відомо про попередні атаки на місто?
Нагадаємо, увечері 8 січня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинула жінка 77 років. Поранення дістали 23 людини, серед них – 6 дітей. Загалом у лікарнях перебуває 9 осіб.
Також Росія 7 січня масовано обстріляла Кривий Ріг безпілотниками та ракетами. Олександр Вілкул повідомляв про 8 поранених, 2 з них у важкому стані. Удари зачепили відразу кілька локацій міста.