Кореспондент із Кривого Рогу Олександр Фефілатьєв розповів 24 Каналу, що в окремих районах міста досі спостерігаються перебої з постачанням електрики. Крім того, є певні проблеми із водою та опаленням.

"Кривий Ріг напередодні пережив одну з наймасованіших атак. Декілька десятків "Шахедів" ворог спрямував переважно на енергетичні об'єкти та на об'єкти критичної інфраструктури Кривого Рогу, через що в окремих районах міста спостерігались і, на жаль, досі спостерігаються перебої з постачанням електрики", – сказав він.

Коли вдасться стабілізувати ситуацію?

Олександр Фефілатьєв зазначив, що станом на зараз частково без електроенергії залишаються мешканці південної частини Кривого Рогу. Це Інгулецький район, частина Металургійного та Довгинцівського району.

Ще з ночі почали оперативно працювати всі штаби, пункти незламності, обігріву, де містяни можуть випити гарячого чаю та кави, зарядити свої гаджети, за потреби зв'язатися зі своїми рідними та близькими через Starlink, а також зігрітися.

Є деякі проблеми з теплопостачанням. Також є невеликі тимчасові проблеми з водопостачанням, оскільки деякі "Шахеди" ворога пошкодили електричні підстанції, які живили насоси "Крибасводоканалу".

Щодо опалення також є деякі негаразди. Це пов'язано з атакою російських ударних дронів по об'єктах критичної та енергетичної інфраструктури. Місцева влада і Рада оборони сподіваються, що орієнтовно за декілька днів, за обережними прогнозами, ситуацію стабілізують, усунуть ці негативні наслідки,

– сказав кореспондент.

Усі комунальні, оперативні служби залучені та докладають якомога більших зусиль для того, щоб якнайшвидше повернути нормальні, як для воєнного часу, умови проживання для мешканців Кривого Рогу. За обережними прогнозами, ситуацію вдасться стабілізувати впродовж найближчих днів.

Що відомо про атаку на Кривий Ріг 7 січня?