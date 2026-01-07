Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Ради оборони міста Кривого Рогу Олександра Вілкула та Суспільне.

Які наслідки масованої атаки на Кривий Ріг 7 січня?

Перший вибух у Кривому Розі пролунав о 16:39 7 січня. Олександр Вілкул повідомив, що на місто здійснюється масована атака.

Все знаємо, вже працюємо. Інформаційна гігієна. Бережіть себе, є ще "Шахеди" в повітрі та балістика з Криму,

– написав посадовець.

Пізніше стало відомо про постраждалих у Кривому Розі через обстріл. Станом на 18:12 Олександр Вілкул повідомляв про 8 поранених, 2 з них у важкому стані та нині перебувають в операційній.

"Одному вже операцію закінчили й одному хлопцю зараз операцію ще роблять", – повідомив Вілкул.

За його словами, атака була здійснена по декількох локаціях міста. Декілька пожеж ще гасять, проводиться рятувальна операція.

Через атаку Росії на Кривий Ріг пошкоджені два приватні підприємства, про що повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко. У Криворізькому районі також понівечена інфраструктура.

Голова Ради оборони Кривого Рогу також писав про ворожі реактивні "Шахеди", які летіли атакувати місто. О 19:33 Вілкул зазначав, що 10 ворожих безпілотників заходили на місто.

Загалом вибухи чули у місті о: 16:49, 16:59, 19:10, 19:42, 20:03.

До речі, авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив в ефірі 24 Каналу, чому наявних рішень України проти "Шахедів" поки недостатньо. На думку експерта, проблема полягає не лише в кількості засобів ураження, а у відсутності цілісної концепції боротьби із "Шахедами".

Що було із водою, електрикою та теплом у місті на тлі атаки?

Олександр Вілкул написав, що водопостачання у Кривому Розі та тиск у системі повністю відновили. За його словами, вже перезапустили всі котельні – понад 30 об'єктів, зокрема й великі.

Вихід на параметри по теплу – 2 – 3 години,

– зазначив він.

Водночас у місті фіксують підвищене підживлення системи теплопостачання – близько 200 тонн води на годину.

"Це означає пориви від гідроударів. Зараз тепловики шукають місця поривів, будемо блочно відключати й ліквідовувати аварії", – пояснив Вілкул.

На тлі масованої атаки у Кривому Розі виникали проблеми з водо- та теплопостачанням через відключення систем, однак наразі їхню роботу вдалося відновити.

Голова Ради оборони міста також попередив, що масована атака триває, тому можливі серйозні аварійні відключення електроенергії.

Про всяк випадок, наберіть води та зарядіть гаджети. Все, що можна утримати на генераторах, будемо тримати,

– наголосив він.

У місті також працюють усі пункти незламності.

Як Росія атакувала Кривий Ріг і Дніпро нещодавно?