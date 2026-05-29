24 Канал з посиланням на Повітряні сили України зібрав головне про російську атаку. Якщо у вас оголошена повітряна тривога – перебувайте у безпечних місцях.

Дивіться також У ніч проти 30 травня є висока ймовірність масованого удару по Україні, – Івано-Франківська ОВА

Де оголошена повітряна тривога?

Загроза російських дронів: дивіться на карті

Google Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google Додати

19:07, 29 травня

Швидкісна ціль на Сумщині курсом на Полтавщину.

19:05, 29 травня

БпЛА на Сумщині в районі населеного пункту Велика Писарівка та Кириківка рухаються західним курсом.

19:05, 29 травня

БпЛА на півночі Дніпропетровщини поблизу населений пункт Юріївка, курсом на північ.

19:00, 29 травня

БпЛА із Черкащини в напрямку Переяслава (Київщина).

18:35, 29 травня

  • Полтавщина: БпЛА на заході та центрі області, курс – північно-західний;
  • Чернігівщина: БпЛА на півдні від Сновська, курс – східний;
  • Сумщина: БпЛА на/повз Буринь зі сходу, курс – західний.
18:23, 29 травня

Ракета на Донеччині в напрямку Харківщини.

18:10, 29 травня

Швидкісна ціль на Сумщині курсом на Чернігівщину.

18:07, 29 травня

Ракета на Чернігів!

18:05, 29 травня

Харківщина: БпЛА на півночі Харківщини, курс – південний/південно-східний.