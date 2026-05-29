Ворог може завдати масованого удару по Україні вже цієї ночі. Про це попередили в Івано-Франківській ОВА.

Коли Росія знову масовано вдарить по Україні ракетами і дронами?

Так, у ніч проти 30 травня є висока ймовірність російської масованої атаки на територію України.

Глава ОВА Світлана Онищук звернулася до жителів Прикарпаття із проханням бути максимально уважними та відповідальними. Вона закликала не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і заздалегідь подбати про власну безпеку і безпеку рідних. "Особливу увагу зверніть на дітей, людей старшого віку, людей з інвалідністю та всіх, хто може потребувати допомоги", – уточнила посадовиця.

Зауважимо, що напередодні монітори попереджали, що окупанти готуються атакувати Україну у ніч з 29 на 30 травня. Росіяни планують запустити до 400 дронів перед масованим ракетним ударом для виснаження ППО.

Для ударів на російських аеродромах готують бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160. На базах підрозділів ракетних військ противника оснащують системи "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Циркон". Також спостерігається спорядження двох ракетоносіїв проекту 11356Р "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен" в Новоросійській бухті.

Серед потенційних цілей монітори вказували на Київ і область, а також Житомирщину, Рівненщину та Франківщину.

Загроза нового масованого обстрілу: що відомо

У ніч проти 24 травня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Найбільше перепало Києву. Це був один із найбільших обстрілів столиці за всю війну.

Не пройшло і кілька днів після атаки як у Кремлі заявили, що планують систематичні удари по Києву і закликали іноземних дипломатів покинути українську столицю.

Секретар Радбезу Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія нібито може завдати удару по Києву "в будь-який момент". За його словами, попередження іноземним посольствам залишити столицю було "серйозним". Шойгу також стверджує, що Росія має всі необхідні засоби для такого удару. Крім того, він заявив, що російська армія нібито атакує українські підприємства з виробництва боєприпасів одразу після їх появи.

29 травня Володимир Зеленський підтвердив підготовку Росією нового масштабного удару по українських містах та громадах.

До слова, днями президент України написав листа Дональду Трампу із попередженням про критичний дефіцит систем ППО та ракет для захисту від балістичних ударів.

У листі Зеленський наголосив, що Україна майже повністю залежить від США у сфері протиракетної оборони. Також він попросив посилити постачання ракет і систем Patriot, адже нинішніх обсягів допомоги вже недостатньо на тлі масованих російських атак.