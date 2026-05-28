Про це заявив секретар Радбезу Росії Сергій Шойгу.

Читайте також Це агонія, – ексміністр МЗС припустив, чи може Росія атакувати іноземні посольства в Києві

Чи є загроза російського удару по Києву?

Раніше в Кремлі вже заявляли, що Росія нібито попередила персонал посольств про необхідність залишити Київ, адже армія країни-агресорки може знову завдати масованого удару.

Цю погрозу фактично повторив Сергій Шойгу.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Росія показала, якої сили може бути удар по Києву,

– заявив він.

Секретар Радбезу додав, що удар по Києву, про який Росія попереджала, "може бути завданий у будь-який момент", адже у Росії нібито є всі необхідні засоби для нанесення такого удару.

За словами Шойгу, як тільки в Україні з'являється підприємство з виробництва боєприпасів, російська окупаційна армія, мовляв, "завдає по ньому ударів".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час розмови з держсекретарем США Марком Рубіо заявив, що росіяни збираються завдати "системних та послідовних" ударів по центрах ухвалення рішень у Києві та інших об'єктах, які використовує українська армія.

Як ствержують окупанти, ці удари мають стати "відповіддю на терористичні атаки київського режиму проти мирного населення і цивільних об'єктів на російській території".