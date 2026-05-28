Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

Есть ли угроза российского удара по Киеву?

Ранее в Кремле уже заявляли, что Россия якобы предупредила персонал посольств о необходимости покинуть Киев, ведь армия страны-агрессора может снова нанести массированный удар.

Эту угрозу фактически повторил Сергей Шойгу.

Россия показала, какой силы может быть удар по Киеву,

– заявил он.

Секретарь Совбеза добавил, что удар по Киеву, о котором Россия предупреждала, "может быть нанесен в любой момент", ведь у России якобы есть все необходимые средства для нанесения такого удара.

По словам Шойгу, как только в Украине появляется предприятие по производству боеприпасов, российская оккупационная армия, мол, "наносит по нему удары".

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров во время разговора с госсекретарем США Марком Рубио заявил, что россияне собираются нанести "системные и последовательные" удары по центрам принятия решений в Киеве и других объектах, которые использует украинская армия.

Как утверждают оккупанты, эти удары должны стать "ответом на террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории".

Об этих заявлениях россиян уже высказался руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко. В комментарии 24 Канала он отметил, что эта информационная атака рассчитана на на жителей крупных украинских городов, чтобы они стимулировали власть пойти на капитуляцию. Также вероятно, что таким образом россияне хотят на своих условиях восстановить переговорный процесс.