Колишній міністр закордонних справ України (2007 – 2009), дипломат Володимир Огризко у розмові з 24 Каналом оцінив нові істеричні погрози Кремля та пояснив, з чим вони повʼязані. Нагадаємо, що росіяни навіть закликали громадян іноземних держав, зокрема послів, якомога швидше покинути українську столицю.

Чи битиме Росія по іноземних посольствах у Києві?

Колишній міністр закордонних справ України наголосив, що навіть попри погрози Кремля й заклики до посольств евакуйовувати своїх співробітників з української столиці, вони залишаються у Києві, продовжують працювати й не збираються виїжджати.

Я вже в чергове переконуюся, що це той стан, який можна назвати агонією. Це агонія путінського режиму, який хапається за усі можливі способи,

– мовив Огризко.

На його думку, реакція Європи на чергові погрози Кремля – це чіткий сигнал Росії, що у разі якщо постраджають європейські дипломати, то для Володимира Путіна це матиме сумні наслідки. Здається, у Москві це почули й розуміють. До того ж це є певним щитом для України, адже у Путіна будуть ретельніше думати, по яких обʼєктах бити під час наступних атак.

Зверніть увагу! Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що дипломати продовжують роботу, попри погрози. Водночас речниця Європейської Комісії Аніта Гіппер повідомила, що погроза іноземним громадянам та дипломатам залишити Київ є "неприйнятною ескалацією".

Детальніше про погрози Росії

Росія, яка щодня атакує цивільні об’єкти в Україні, намагається виправдати можливі нові удари заявами про нібито "відповідь на терористичні атаки київського режиму" по російській території.

Російське МЗС також пригрозило ударами по "центрах ухвалення рішень", командних пунктах і об’єктах, пов’язаних із виробництвом та застосуванням українських дронів.

Водночас український військовий експерт Сергій Бескрестнов вважає, що подібні погрози з боку Росії пов’язані з відсутністю успіхів на фронті та невдоволенням російського суспільства українськими ударами по НПЗ.