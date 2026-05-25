Про це сказав український військовий експерт, фахівець у галузі радіотехнологій та позаштатний радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов в етері національного маратону.

Чи готова зараз Росія до нового масованого удару по Києву?

Сергій Бескрестнов зазначив, що наразі у Росії у звичайному режимі працюють аеродроми, а на бойових позиціях розташовані "Іскандери". Однак за словами експерта, окупанти дійсно можуть намагатися завдавати по Україні потужніших ударів.

Але на мою думку, це має радше вигляд трохи істерики з боку Росії, тому що вони не мають позитивної динаміки на фронтах. Також є дуже великий резонанс у суспільства російського від наших ударів по НПЗ. Ми активно працюємо і ще більше будемо працювати,

– наголосив "Флеш".

Радник міністра оборони зауважив, що наразі в українських військових немає глобальної проблеми із "Шахедами". Але залишається проблема із перехопленням російських ракет, адже для їх збиття потрібні ракети Patriot, яких в України небагато.

"Росіяни активно працюють балістикою, і тут ми залежимо на 100% від наших партнерів. Намагаємося усіма доступними шляхами отримувати ці ракети, купляти, просити усіх країн Європи скільки можемо", – сказав Бескрестнов.

Водночас військовий експерт підкреслив, що гарна новина полягає у тому, що у росіян виробництво балістики також має обмеження. Так, за даними української розвідки, окупанти виробляють десь 60 балістичних ракет кожного місяця, але їм потрібні ці ракети не тільки для Києва, а для всього фронту.

Тому дійсно можуть бути проблеми від балістики, якщо у нас буде проблема з постачанням ППО. А ми будемо розраховувати на наших партнерів, будемо додатково їх просити (надати ракети для захисту від балістики – 24 Канал). Як ми бачимо, усі такі біди нам надає для Києва останнього часу саме балістика,

– пояснив "Флеш".

Як часто Росія може завдавати масованих ударів по Україні?

Сергій Бескрестнов зауважив, що наразі Росія не дуже часто може влаштовувати масовані атаки подібно до тієї, що була 24 травня. Експерт наголосив, що, звичайно, у ворога достатньо виробництва "Шахедів" в Алабузі та Іжевську.

"Але, як я вже сказав, "Шахеди" – це такий психологічний тиск, бо їх дуже багато. Але "Шахеди" для нас зараз не критична загроза. А критична загроза – це балістика", – пояснив експерт.

Стосовно балістики радник міністра оборони зауважив, що з балістикою періодично можуть бути масовані атаки, але не щодня.

На жаль, удари будуть. Але я можу сказати, що ми будемо симетрично відповідати. Це буде дуже боляче для росіян. І ми вже показали, що ми можемо атакувати Москву та Московську область. Якщо вони будуть намагатися жахати нашу столицю, наші підприємства, об'єкти прийняття рішень, ми будемо відповідно відповідати,

– резюмував "Флеш".

Нагадаємо, 25 травня речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва нібито продовжить завдавати "ударів у відповідь" по Києву. Згодом російське зовнішньополітичне відомство оприлюднило заяву, в якій пригрозило атаками по "центрах ухвалення рішень", командних пунктах, а також об'єктах, пов'язаних із проєктуванням, виробництвом і підготовкою до застосування українських безпілотників.

Крім того, глава МЗС Росії Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо повідомив про намір російських військових здійснювати "системні та послідовні удари" по розташованих у Києві "центрах ухвалення рішень".

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга, реагуючи на погрози росіян, закликав міжнародних партнерів не піддаватися російському шантажу. Водночас глава МЗС зауважив, що Україна разом із партнерами обговорює нові пакети допомоги та конкретні кроки у відповідь на дії Кремля.