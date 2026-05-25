Про це Андрій Сибіга заявив під час спільної пресконференції з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською у Києві, передає 24 Канал.

Що сказав Сибіга стосовно погроз Росії щодо ударів по Києву?

Глава МЗС України нагадав, що понад 70 представників іноземних дипломатичних місій відвідали місця російських ударів у столиці.

Ми зараз обговорюємо з нашими партнерами, що не потрібно піддаватись ось цьому російському шантажу. Ми це все вже проходили та знаємо, коли він (Путін – 24 Канал) підвищує цю риторику. Тобто він ескалює, намагається вплинути на цю так звану "західну ментальність". То ядерні погрози та спільні навчання з Білоруссю. Це його насміхання над мирними зусиллями,

– заявив Сибіга.

За словами міністра, Росія не демонструє жодних ознак готовності до мирного процесу, а навпаки продовжує ескалацію. Саме тому, наголосив він, реакція міжнародної спільноти має бути "пропорційною".

Сибіга зазначив, що Україна разом із партнерами обговорює нові пакети допомоги та конкретні кроки у відповідь на дії Кремля.

"Ми з нашими партнерами обговорили сьогодні якраз цю тверду реакцію. Не на словах, а що ми конкретно можемо зробити – показати, що Європа не залякана, показати, що ми знаємо, як реагувати на такі погрози. Пропорційною і силою", – додав глава МЗС.

Цікаво також відреагував на погрози Росії й речник українського міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Він нагадав, що протягом 4 років і 3 місяців Росія щотижня завдає ударів по Києву балістичними та крилатими ракетами, а також роями дронів, вбиваючи мирних жителів і завдаючи руйнувань.

Сьогодні вона (Росія – 24 Канал) розігрує абсолютно "нову карту", погрожуючи… атакувати Київ,

– написав Тихий і надав 4 варіанти відповідей на питання, що це означає.

Георгій Тихий відповів на чергові погрози Кремля тролінгом / Допис з акаунту речника МЗС України у соцмережі Х

Нагадаємо, 25 травня представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що надалі завдаватимуть по Києву "удари у відповідь". Пізніше російське міністерство оприлюднило заяву, що удари по Києву "будуть завдавати по центрах прийняття рішень, командним пунктам й по місцях проєктування, виробництва та підготовки до використання українських безпілотників".

Окремо глава МЗС Росії Сергій Лавров провів телефонний дзвінок із держсекретарем США Марко Рубіо, де сказав тому про намір російських військових розпочати "системні та послідовні удари по розташованих у Києві центрах ухвалення рішень".

Водночас російське міністерство закордонних справ також закликало іноземців "якомога швидше покинути Київ". Однак пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що дипломатичні місії продовжують роботу, попри погрози.