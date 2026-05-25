Об этом Андрей Сибига заявил во время совместной пресс-конференции с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Киеве, передает 24 Канал.

Что сказал Сибига относительно угроз России относительно ударов по Киеву?

Глава МИД Украины напомнил, что более 70 представителей иностранных дипломатических миссий посетили места российских ударов в столице.

Мы сейчас обсуждаем с нашими партнерами, что не нужно поддаваться вот этому российскому шантажу. Мы это все уже проходили и знаем, когда он (Путин – 24 Канал) повышает эту риторику. То есть он эскалирует, пытается повлиять на эту так называемую "западную ментальность". То ядерные угрозы и совместные учения с Беларусью. Это его насмешки над мирными усилиями,

– заявил Сибига.

По словам министра, Россия не демонстрирует никаких признаков готовности к мирному процессу, а наоборот продолжает эскалацию. Именно поэтому, подчеркнул он, реакция международного сообщества должна быть "пропорциональной".

Сибига отметил, что Украина вместе с партнерами обсуждает новые пакеты помощи и конкретные шаги в ответ на действия Кремля.

"Мы с нашими партнерами обсудили сегодня как раз эту твердую реакцию. Не на словах, а что мы конкретно можем сделать – показать, что Европа не запугана, показать, что мы знаем, как реагировать на такие угрозы. Пропорциональной и силой", – добавил глава МИД.

Интересно также отреагировал на угрозы России и представитель украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий.

Он напомнил, что в течение 4 лет и 3 месяцев Россия еженедельно наносит удары по Киеву баллистическими и крылатыми ракетами, а также роями дронов, убивая мирных жителей и нанося разрушения.

Сегодня она (Россия – 24 Канал) разыгрывает совершенно "новую карту", угрожая... атаковать Киев,

– написал Тихий и предоставил 4 варианта ответов на вопрос, что это значит.

Георгий Тихий ответил на очередные угрозы Кремля троллингом / Сообщение из аккаунта спикера МИД Украины в соцсети Х

Напомним, 25 мая представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в дальнейшем будут наносить по Киеву "ответные удары". Позже российское министерство обнародовало заявление, что удары по Киеву "будут наносить по центрам принятия решений, командным пунктам и по местам проектирования, производства и подготовки к использованию украинских беспилотников".

Отдельно глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный звонок с госсекретарем США Марко Рубио, где сказал тому о намерении российских военных начать "системные и последовательные удары по расположенным в Киеве центрам принятия решений".

В то же время российское министерство иностранных дел также призвало иностранцев "как можно скорее покинуть Киев". Однако госпожа посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что дипломатические миссии продолжают работу, несмотря на угрозы.