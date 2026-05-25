Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала объяснил, что сегодня Путин не может защитить россиян, обеспечить качественную ПВО, потому что в основном средства противовоздушной обороны прикрывают его резиденции, бункеры и Москву, поэтому Кремлю приходится придумывать, как он будет отвечать на украинские дроновые атаки.

Угрозы из Кремля: что раздражает Путина?

Как отметил майор ВСУ, отвечает российская армия, как правило, не по военным объектам, а по гражданским. Он убежден, что дело не в Старобельске (Луганская область) или унижении за свой парад на 9 мая, а в целом в стремлении ликвидировать Украину, не дать ее народу качественно жить, говорить на своем языке, одевать вышиванки, петь свои народные песни. Это раздражает Москву, тот факт, что Украина может жить лучше них и не быть ее придатком.

"Этот май все изменил. Мы еще до конца этого не чувствуем, но изменения уже начинают задавать новые тренды, темпы развития информационных кампаний, общественно-политических изменений в России. Путин, который годами строил имидж "альфасамца" с голым торсом на коне, едва ли не голыми руками готов драться с медведями, превратился в старого больного деда, который просит перемирия, чтобы на 9 мая не бежать с Красной площади в бункер", – озвучил Ткачук.

К сведению! В Генштабе Украины прокомментировали удар по Старобельску. Там заявили, что ВСУ четко придерживаются норм международного гуманитарного права и обычаев войны. В ночь на 22 мая был поражен ряд объектов врага, среди которых НПЗ, склады боеприпасов, средства ПВО, пункты управления и сосредоточения личного состава, в том числе и один из штабов подразделения "Рубикон". Он был расположен в районе города Старобельск. Это военное спецподразделение "Центр перспективных беспилотных технологий", представители которого систематически атакуют мирное население и гражданские объекты в Украине.

Цели России не достигнуты: народ начинает задавать вопросы

Страна, которую Кремль планировал "захватить за три дня" и демилитаризовать, теперь демилитаризовалась настолько, что за 4 года способна достигать половину целей на территории России. Украина атакует врага через день, системно и эффективно выбивает российские НПЗ.

Наше государство успешно развивает технологии и, как подчеркнул Ткачук, имеет собственные дроны, ей не надо просить ни у кого помощи в этом направлении. Россияне это видят и у них возникают вопросы, как так произошло. Российская социология на днях обнародовала данные, что российское общество начали беспокоить удары по их городам больше, чем якобы достижения армии России на фронте.

"Да и нечего "продать" россиянам с поля боя. Они действительно много где затормозили, хотя есть определенные продвижения тактического уровня. Но если взять пример Покровска и Мирнограда, то Россия вопила, что к осени 2025 года их возьмет, ей понадобилось дополнительно полгода, за которые российская армия истощалась. У нас есть успехи на Юге. Думаю, в июне мы услышим хорошие новости по некоторым направлениям", – прогнозирует Ткачук.

Политолог подытожил, что наглядным ничтожным положением России является удар 40-миллионной баллистикой по гаражам в районе Белой Церкви. Ткачук указал на то, что если бы противник не использовал это распиаренное им оружие, люди бы и дальше действительно думали, что оно мощное. Однако, как показали такие удары, "Орешник", со слов Ткачука, без ядерного заряда является нулевым.

МИД России призвал иностранных представителей покинуть Киев

Напомним, что 25 мая российское министерство иностранных дел во главе с Лавровым обнародовало новое заявление, в котором анонсированы последовательные удары со стороны России по украинской столице. Россия обвинила Украину в пренебрежении к нормам международного гуманитарного права на фоне атаки по Старобельску и якобы именно это "переполнило чашу терпения".

Россияне обещают наносить системные удары в частности по местам проектирования, производства и подготовки к применению дронов, а также "центрах принятия решений" и командных пунктах. В МИД России предупредили иностранных граждан, в частности персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости выехать из украинской столицы, а киевлян "не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры".