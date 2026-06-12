В конце лета 2022-го муж Зоряны (имя изменено) погиб на фронте. "Будучи крайне обескураженной", – как впоследствии напишут в судебных решениях – Зоряна "поддалась влиянию" экстрасенса Милы, номер которой ей передала кума.

Собственно, Мила якобы помогала искать пропавших родственников на войне, беря за это соответствующую оплату. Для Зоряны первая и единственная встреча возле магазина стоила более 20 тысяч гривен. Вероятно, было бы больше, если бы не случайный прохожий, что отвел женщину от "экстрасенса".

Эта история – одна из более двух десятков, которые журналисты 24 канала нашли в судебном реестре.

Мы поставили себе цель понять, кто эти люди, которые обращаются к астрологам, тарологам и экстрасенсам? Какие у них запросы? И, самое главное, чем заканчиваются судебные дела в отношении лиц, которые утверждают, что с помощью своих магических способностей могут решить самые разные проблемы?

Портрет идеальной жертвы

Нам не удалось найти доказательств, что дело Зоряны закончилось приговором. Уголовное производство полиция открыла по факту мошенничества – это статья 190 Уголовного кодекса – однако, похоже, довести расследование до конца правоохранителям не удалось.

Среди других лиц, которые обращались в правоохранительные органы с подобными заявлениями, – люди из разных уголков Украины, разного возраста и с разными обстоятельствами в жизни. Однако почти каждый из них переживал что-то тяжелое, когда впервые набирал номер экстрасенса.

Так, в одном из дел женщина из Береговского района на Закарпатье осталась вдовой с непогашенными онлайн-кредитами. Деньги в долг ей приходилось брать из-за болезни мужа.

После его смерти женщина наткнулась в Facebook на страницу экстрасенса, которая обещала "решить финансовые проблемы" и "закрыть кредит без процентов". В течение трех месяцев женщина переводила ей деньги через мобильное приложение, физические банкоматы и карты знакомых.

В начале июня 2023 года в Facebook потерпевшая наткнулась на страницу, где была информация об экстрасенсе, что решает семейные и финансовые проблемы. Во время переписки потерпевшая узнала, что она может помочь ей закрыть онлайн-кредит без процентов, поэтому согласилась. Неизвестный в течение трех месяцев выманивал у нее средства,

– говорится в судебном решении.

Также из судебных документов можно подсчитать, что речь идет о как минимум семи транзакциях на общую сумму в 36,5 тысячи гривен.

В другом деле, которое рассматривали в Харькове, главным психологическим рычагом был страх за ребенка. Женщине позвонила неизвестная, представилась экстрасенсом и сообщила: ее дочь не доживет до 13 лет, если не перевести деньги на "защиту".

Напуганная мать в течение двух месяцев переводила средства на счета, указанные мошенницей. Общая сумма потерь – 900 тысяч гривен. В полицию женщина обратилась только в сентябре 2024 года, когда поняла масштаб того, что произошло.

В то же время история, которая больше всего поражает из нашей выборки, касается онкобольной. Ее обманула злоумышленница, которая вела Instagram-аккаунт под видом астролога (во время обысков у нее даже нашли диплом "Экстрасенс 2020"). Женщина убедила больную, что может ее "магически вылечить" – нужно лишь откупиться от болезни кругленькой суммой.

Онкобольная перечислила в целом почти 1,9 миллиона гривен. Состояние ее здоровья было настолько тяжелым, что суд разрешил правоохранителям допросить ее еще на стадии досудебного расследования, чтобы успеть зафиксировать показания.

Общая сумма ущерба по делу – более 2 миллионов гривен: следствие установило, что "астрологиня" могла обмануть еще более 40 человек из разных уголков Украины.

Злоумышленницу задержали с поличным осенью 2023 года. Тогда она уже купила билет в Молдову, поэтому вполне могла бы планировать побег в случае неприятностей. Однако приговора нет до сих пор – по крайней мере нам не удалось его найти.

Важно, что жертвами мошенничества со стороны экстрасенсов становятся не только наивные или малообразованные люди – а все, кто в определенный момент жизни ищет ответы там, где рациональное мышление не работает. И таких людей в Украине значительно больше, чем может показаться на первый взгляд.

По данным опроса Киевского международного института социологии, проведенного в начале 2024 года, почти каждый второй украинец верит в астрологию, экстрасенсорные способности или тарологию – по крайней мере в что-то одно из этого перечня.

Среди женщин таких 49%, среди мужчин – 36%. Среди людей с очень низким уровнем достатка – 65%, среди людей с высоким – почти вдвое меньше (34%), однако это все равно каждый третий от общей выборки.

Кризисные и психологически сложные периоды являются благоприятной средой для роста интереса к таким вещам, как астрология, экстрасенсорные способности, тарология. Многие люди в сложных обстоятельствах могут под влиянием недобросовестных людей понести значительные потери,

– отмечал исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Полномасштабное вторжение, как констатируют в КМИС, ухудшило психическое состояние двух третей украинцев. Война создала миллионную аудиторию людей в состоянии хронического стресса, горя и неопределенности. Именно к ним – с обещаниями "снять порчу", "защитить ребенка" или "найти пропавшего родственника" – и обращаются мошенники.

Анатомия мошенничества

Журналисты 24 Канала проанализировали 22 уголовных производства из судебного реестра, в которых фигурируют экстрасенсы, астрологи и ясновидящие. Общая сумма установленных убытков по делам, где ее удалось определить, – более 6,3 миллиона гривен. Самая большая сумма в одном деле – более 2 миллионов, наименьшая – 400 гривен.

Что заставляет людей отдавать свои деньги "экстрасенсам" можно понять, узнав, как работает мошенничество – то есть его анатомию.

Шаг #1. Установить контакт.

Мошенники находят жертв там, где те сами их ищут: в Instagram и Facebook, на сайтах с бесплатным гаданием, в Viber-рассылках и даже через телевизионную рекламу.

Так, в одном из дел женщина из Кировоградской области, позвонив по номеру на экране, пообщаться с экстрасенсом Изабеллой, которая сообщила, что на потерпевшей "наложена порча" и надо провести сеансы.

После первого перевода женщина почувствовала "существенное облегчение", поэтому продолжила платить. За пять дней она осуществила шесть переводов на одну и ту же карточку, занимая деньги у знакомых.

Не удивляет, что номер "экстрасенса Изабеллы" крутили на "российском канале", названия которого потерпевшая не помнит.

Шаг #2. Взять на крючок.

Угроза должна быть персонализированной. Конечно, кому-то достаточно и абстрактной "порчи", но цель мошенников найти вашу ахиллесову пяту – уникальное уязвимое место.

В делах из нашей выборки речь шла о смерти ребенка, неизлечимой болезни, и о гибели мужа на фронте. Чем страшнее проблему "экстрасенсы" обещают решить – тем меньше времени жертва имеет на размышления.

Шаг #3. Постепенно поднимать "цены".

Первый платеж всегда "пробный". Он нужен, чтобы сломать психологический барьер, ведь дальше – больше.

В деле из Харькова женщина за 12 дней осуществила девять переводов: сначала 900 гривен, потом 11 тысяч, потом пять платежей в один день – на суммы от 12 до 20 тысяч гривен каждый.

В другом деле женщина из Тернопольской области в течение двух с половиной месяцев переводила средства за "приворот мужа". В конечном итоге она потеряла 20 300 долларов, 12 000 евро и 70 000 гривен.

Шаг #4. Поставить схему на поток.

Там, где большие деньги, – выше риски стать замеченным. Поэтому астрологам-мошенникам приходится скрывать следы. Скажем, получить оплату не на один счет, а сразу на несколько (в том числе в разных банках и на карты подставных лиц).

Пик карьеры для таких "экстрасенсов" – работать не самостоятельно, а создать систему с помощниками, операторами и бухгалтерами. В одном из найденных производств следствие установило не менее 13 участников мошеннической схемы, среди которых были даже несовершеннолетние.

Группа звонила жертвам, представляясь помощниками известных "победительниц Битвы экстрасенсов", и присылала через "Новую Почту" амулеты и браслеты с оплатой при получении. Для легализации доходов использовала сеть ФЛП.

Где же реальные приговоры?

Из более двух десятков производств, которые мы нашли в судебном реестре, закончилось приговором только одно. Это дело против женщины из Кировоградской области, которая убедила потерпевшую "откупиться от проклятия" драгоценностями и деньгами.

Наказание – почти 4 года лишения свободы. Но где де-факто "ведьма" отбыла его, когда была под стражей, поэтому вышла на свободу фактически сразу после оглашения решения.

Остальные дела, которые мы анализировали, находятся на разных стадиях, далеких до приговоров. Большинство из них застряло на этапе досудебного расследования.

Какое-то дело пришлось закрыть, потому что злоумышленника так и не установили, другое – из-за истечения сроков давности. Так, одно из производств, открытое в 2016 году, закрыли в декабре 2025-го. Потерпевшая умерла, не дождавшись приговора.

В тот летний вечер, июня 2016-го, во двор женщины в Комаровке в Тернопольской области пришли две невысокие незнакомки. Они представились "экстрасенсами", завели разговор. Одна из них сказала, что может "помочь", но для этого надо собрать дома все деньги и держать при себе.

Муж потерпевшей принес кошелек, она собственноручно передала его незнакомке. Та завернула кошелек в газету, объяснила, что "положит под подушку", и уже через несколько минут исчезла с напарницей. В кошельке было 10 тысяч гривен, 1 250 долларов и 300 канадских долларов – семейные сбережения.

Следствие длилось почти девять лет. За это время допросили свидетелей; проверили различных, ранее уже судимых лиц; следователи неоднократно поручали оперативникам установить причастных. Однако все это не дало результата: двух загадочных женщин так и не нашли. А потерпевшая, как мы отмечали, отошла в мир иной.

Шокирует общая статистика. В 2023 году количество производств по статье о мошенничестве достигло 82,6 тысячи – это исторический максимум за 13 лет (с 2013 по 2025). До суда из них дошло лишь 18%.

Согласно свежим данным, в 2025 году в целом зарегистрировали 48,9 тысячи производств. В суд направили 18% и реальное наказание в виде лишения свободы назначили 286 лицам (что составляет 0,6%).



Судебная статистика по мошенничеству / 24 Канал

Неизвестно точно, какой процент из всех дел касается мошенничество, в котором привлечены астрологи, тарологи и экстрасенсы. Национальная полиция в комментарии 24 Каналу отметила, что не ведет отдельную статистику.

Имеет ли проблема решение?

Предоставлять в Украине "магические услуги" не является уголовным преступлением – то есть гадать, составлять гороскопы и проводить обряды за деньги формально не запрещено. Преступлением является мошенничество: вводить человека в заблуждение для получения его средств или имущества.

Нардепы, правда, неоднократно думали в направлении криминализации предоставления магических услуг. Были попытки, и не одна, что-то изменить в законодательстве. Самая свежая инициатива появилась в мае 2026 года на фоне скандала с Андреем Ермаком и "Вероникой Фэншуй".

Собственно, во время одного из заседаний Высшего антикоррупционного суда по делу бывшего главы Офиса президента обнародовали его переписку с гадалкой, записанной в контактах как "Вероника Фэншуй Офис".

По информации следствия, Ермак присылал ей даты рождения кандидатов и советовался относительно их назначения на высшие государственные должности.

Ровно через два дня народный депутат Георгий Мазурашу зарегистрировал законопроект #15251. Инициатива предлагает ввести штрафы и конфискации за платные услуги по гаданию, магии, экстрасенсорики и эзотерики, а также – за их рекламу.

Законопроект сейчас передали руководству Верховной Рады. Дойдет ли он до сессионного зала – вопрос открытый. Тем более нардеп Мазурашу, по данным движения "Честно", является лидером по законодательному спаму: только 1 из 5 его инициатив имеет шанс стать законом.

В то же время в Национальной полиции призывают обращаться на горячую линию "102" и сообщать о мошенничестве под видом "магической помощи".

Сообщение в полицию о случаях мошенничества под видом "магической помощи" или "энергетических услуг" позволяют защитить себя и других людей от подобных преступных "схем",

– констатируют в Нацполиции.

Отдельно правоохранители приводят типичные признаками мошенничества, в которых фигурируют "экстрасенсы":