Об этом стало известно во время судебного заседания 12 мая в ВАКС, передает 24 Канал.

Что известно о возможных консультациях Ермака с гадалкой?

Советовался по вопросу назначения на должность министра здравоохранения ... а также о назначении заместителя председателя Офиса Президента Украины по вопросам правоохранительных органов Татарова Олега Юрьевича ... Такие советы он спрашивал... После этого Татаров в августе 2020 года был назначен на должность,

– сообщила прокурор САП.

По версии стороны обвинения, ряд чиновников, среди которых Ирина Венедиктова, Виктор Ляшко, Олег Татаров и другие, были назначены при вероятном содействии Андрея Ермака. Прокурор САП также заявила, что в телефонной книге личного водителя Ермака нашли контакты двух бывших генеральных прокуроров – Андрея Костина и Ирины Венедиктовой, одного из руководителей СБУ Александра Поклада, а также бывшего председателя Госпогранслужбы Сергея Дейнеки.

По словам прокурора САП, водитель имел с ними переписку, которая имела неформальный характер. Также, как утверждает сторона обвинения, водитель Ермака Абрамов встречался с Покладом в декабре 2025 года. Сейчас Поклад занимает должность первого заместителя председателя СБУ.

Кроме того, по словам обвинения, во время обыска в автомобиле водителя экс-главы ОП нашли документы с планами кадровых назначений в СБУ. Среди изъятого – три листа с заголовками "Программа максимум", "Средняя программа" и "Программа минимум", где указаны фамилии людей, которые сейчас занимают должности в СБУ.

Сам Андрей Ермак назвал расследование необоснованным и заявил, что оно является попыткой давления на НАБУ и САП. В то же время на вопрос журналистов о возможном влиянии американских или российских спецслужб он прямо не ответил.

Откуда появлялась информация о возможном захвате магией со стороны Ермака?

Еще в декабре 2025 года в сети стала распространяться информация, что якобы у экс-главы Офиса Президента Андрея Ермака во время обысков дома якобы нашли куклу вуду, куча зеркал, предметы для ритуалов и куча странных икон и браслетов. Однако официально правоохранители о подобных находках не сообщали и не подтверждали.

В январе 2026 года бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Андрей Ермак якобы занимался магическими практиками. По словам медийщицы, тот якобы привозил магов из разных стран и проводил ритуалы.

Напомним, 12 мая в Высшем антикоррупционном суде проходило судебное заседание, где Андрею Ермаку должны были избрать меру пресечения по делу "Династия". Однако заседание продолжат и 13 мая, поскольку адвокаты экс-главы ОП не смогли ознакомиться с делом, которое насчитывает 16 томов.