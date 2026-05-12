Что нашли у водителя Ермака?
В декабре 2025 года во время обысков у водителя Андрея Ермака в автомобиле "Мерседес" обнаружили 3 листа бумаги, которые имели заголовок "СБ Украины: программа максимум".
Бумаги содержат план назначений на руководящие должности СБУ. Имена лиц прокурор не назвала, но они указаны в материалах дела.
Была также "средняя программа" и "программа минимум", где есть те же фамилии. Вероятно, более важные для Ермака назначения.
Какие детали дела?
11 мая НАБУ и САП проводили следственные действия, связанные с Андреем Ермаком. Ему сообщили о подозрении участия в преступной организации. Она могла легализовать 460 миллионов гривен на строительстве элитного коттеджного городка "Династия" в Козине, что под Киевом.
ВАКС рассмотрит меру пресечения для Андрея Ермака 12 мая, прокуроры будут просить содержание под стражей или залог 180 миллионов гривен.
Подозрение объявили еще шестерым фигурантам. Источник "РБК-Украина" утверждали, что речь идет, в частности, о Тимуре Миндиче и бывшем вице-премьер-министре Украины Алексее Чернышеве.