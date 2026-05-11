Об этом информирует САП.

Что известно о подозрении Ермаку?

В официальном заявлении САП говорится, что антикоррупционные органы разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.

Отмечается, что о подозрении сообщили одному из участников – экс-главе ОП. Прокуроры САП также добавили, что в настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Дело квалифицировали по части 3 статьи 209 УК Украины.

Важно! Эта статья предусматривает строгую ответственность за отмывание имущества, полученного преступным путем, если это совершено организованной группой или в особо крупном размере. Это тяжкое преступление, наказываемое лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, на странице НАБУ опубликовали отдельное видео, в котором подробно рассказали о разоблачении схемы, в частности, говорится и о том, как начиналось строительство и отмывали деньги.

Что предшествовало вручению подозрения?

Вечером 11 мая появились сообщения о следственных действиях НАБУ и САП, связанных с бывшим руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком. Народный депутат Ярослав Железняк также намекнул на ситуацию в своих соцсетях. Фамилии он не назвал, однако отметил, что детективы работают с человеком, "очень похожим на большого мага", что пользователи связали с Андреем Ермаком.

Журналист находившегося вблизи места событий проекта "Схемы" сообщил, что в автомобиль Ермака заходила прокурорка САП Валентина Гребенюк. По его словам, она находилась в машине около 10 минут.

Кстати, после увольнения с должности главы ОП Андрей Ермак возобновил адвокатскую практику. Представительница Антикоррупционного центра "Граница" Мартына Богуславец предполагала, что такой шаг мог быть попыткой уберечься от возможных подозрений.

В то же время она подчеркнула, что статус адвоката не станет преградой для работы НАБУ и САП в случае проведения расследования.