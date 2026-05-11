Про це інформує САП.

Що відомо про підозру Єрмаку?

В офіційній заяві САП йдеться про те, що антикорупційні органи викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом.

Зазначається, що про підозру повідомили одному з її учасників – ексголові ОП. Прокурори САП також додали, що наразі тривають невідкладні слідчі дії. Справу кваліфікували за частиною 3 статті 209 КК України.

Важливо! Ця стаття передбачає сувору відповідальність за відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, якщо це вчинено організованою групою або в особливо великому розмірі. Це тяжкий злочин, що карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

Окрім того, на сторінці НАБУ опубілкували окреме відео, у якому детально розповіли про викриття схеми, зокрема мовиться й про те, як розпочиналося будівництво й відмивали гроші.

Що передувало врученню підозри?

Увечері 11 травня з'явилися повідомлення про слідчі дії НАБУ та САП, пов'язані з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Народний депутат Ярослав Железняк також натякнув на ситуацію у своїх соцмережах.

Прізвища він не назвав, однак зазначив, що детективи працюють із людиною, "дуже схожою на великого мага", що користувачі пов'язали з Андрієм Єрмаком. Журналіст проєкту "Схеми", який перебував поблизу місця подій, повідомив, що до автомобіля Єрмака заходила прокурорка САП Валентина Гребенюк. За його словами, вона перебувала в машині приблизно 10 хвилин.

До речі, після звільнення з посади очільника ОП Андрій Єрмак поновив адвокатську практику. Представниця Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець припускала, що такий крок міг бути спробою убезпечитися від можливих підозр.

Водночас тоді вона наголосила, що статус адвоката не стане перепоною для роботи НАБУ та САП у разі проведення розслідування.