Голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець розповіла 24 Каналу, що в такий спосіб він хоче захистити себе під час майбутніх дій проти нього. Однак навіть адвокатська діяльність йому в цьому не допоможе.

Чому Єрмак так швидко відновив адвокатську діяльність?

Голова Антикорупційного центру "Межа" зауважила, що існує відео, де Міндіч виходить з Офісу Президента і коли його запитали, що він там робив, він відповів: "Ходив до Єрмака". Тому після корупційного скандалу Єрмак не має імунітету, щоб не отримати підозру НАБУ.

Також є скрін з відновленого адвокатського свідоцтва Єрмака, це сталось 23 січня. Ми розуміємо, що він шукає максимальні шляхи, щоб захиститись процесуально у випадку обшуків, щоб говорити, що це місце роботи адвоката,

– пояснила Богуславець.

Зауважте! Єрмак мав майже 25 років адвокатського стажу до початку роботи на держслужбі. Свідоцтво адвоката він отримав ще у 1995 році, а через 2 роки з партнерами заснував ТОВ "Міжнародна правнича компанія".

Водночас навіть в такому випадку підозру Єрмаку може висунути не лише обласний прокурор, а й Олександр Клименко, керівник САП.

Голова Антикорупційного центру "Межа" додала, що Єрмак повинен відповідати за все, що він зробив на посаді керівника ОП. Тут мовиться не лише про операцію "Мідас" – Єрмак збирав незаконні наради силовиків з правоохоронних органів, які фактично мали знищити НАБУ і САП.

Єрмак досі не отримав підозру: що відомо?