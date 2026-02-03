Голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець розповіла 24 Каналу, що в такий спосіб він хоче захистити себе під час майбутніх дій проти нього. Однак навіть адвокатська діяльність йому в цьому не допоможе.
Чому Єрмак так швидко відновив адвокатську діяльність?
Голова Антикорупційного центру "Межа" зауважила, що існує відео, де Міндіч виходить з Офісу Президента і коли його запитали, що він там робив, він відповів: "Ходив до Єрмака". Тому після корупційного скандалу Єрмак не має імунітету, щоб не отримати підозру НАБУ.
Також є скрін з відновленого адвокатського свідоцтва Єрмака, це сталось 23 січня. Ми розуміємо, що він шукає максимальні шляхи, щоб захиститись процесуально у випадку обшуків, щоб говорити, що це місце роботи адвоката,
– пояснила Богуславець.
Зауважте! Єрмак мав майже 25 років адвокатського стажу до початку роботи на держслужбі. Свідоцтво адвоката він отримав ще у 1995 році, а через 2 роки з партнерами заснував ТОВ "Міжнародна правнича компанія".
Водночас навіть в такому випадку підозру Єрмаку може висунути не лише обласний прокурор, а й Олександр Клименко, керівник САП.
Голова Антикорупційного центру "Межа" додала, що Єрмак повинен відповідати за все, що він зробив на посаді керівника ОП. Тут мовиться не лише про операцію "Мідас" – Єрмак збирав незаконні наради силовиків з правоохоронних органів, які фактично мали знищити НАБУ і САП.
Єрмак досі не отримав підозру: що відомо?
- 15 січня на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради мовилось про те, що Єрмак не має статусу підозрюваного у "справі Міндіча". Про це повідомив очільник НАБУ Семен Кривонос.
- Водночас у НАБУ зазначили, що слідчі виконують усі необхідні процесуальні дії, щоб всебічно й неупереджено дослідити обставини провадження та дійти остаточного висновку – чи є в діях Єрмака склад злочину, чи ні.
- В листопаді минулого року НАБУ і САП проводили обшуки у квартирі Єрмака та його кабінеті в Офісі Президента. Тоді детективи вилучили телефони та ноутбуки для детального вивчення інформації з них.