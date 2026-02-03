Глава Антикоррупционного центра "Межа" Мартына Богуславец рассказала 24 Каналу, что таким образом он хочет защитить себя во время будущих действий против него. Однако даже адвокатская деятельность ему в этом не поможет.

Почему Ермак так быстро возобновил адвокатскую деятельность?

Председатель Антикоррупционного центра "Межа" отметила, что существует видео, где Миндич выходит из Офиса Президента и когда его спросили, что он там делал, он ответил: "Ходил к Ермаку". Поэтому после коррупционного скандала Ермак не имеет иммунитета, чтобы не получить подозрение НАБУ.

Также есть скрин с восстановленного адвокатского свидетельства Ермака, это произошло 23 января. Мы понимаем, что он ищет максимальные пути, чтобы защититься процессуально в случае обысков, чтобы говорить, что это место работы адвоката,

– объяснила Богуславец.

Заметьте! Ермак имел почти 25 лет адвокатского стажа до начала работы на госслужбе. Свидетельство адвоката он получил еще в 1995 году, а через 2 года с партнерами основал ООО "Международная юридическая компания".

В то же время даже в таком случае подозрение Ермаку может выдвинуть не только областной прокурор, но и Александр Клименко, руководитель САП.

Председатель Антикоррупционного центра "Межа" добавила, что Ермак должен отвечать за все, что он сделал в должности руководителя ОП. Здесь говорится не только об операции "Мидас" – Ермак собирал незаконные совещания силовиков из правоохранительных органов, которые фактически должны были уничтожить НАБУ и САП.

Ермак до сих пор не получил подозрение: что известно?