Об этом генсек сообщил во время своего выступления в Верховной Раде во вторник, 3 февраля.

Читайте также Альянс не меняет курса: внимание НАТО приковано к безопасности Украины, несмотря на мировые вызовы

Какое оружие готовит НАТО вместе с Украиной?

По словам генсека, альянс во многом перенимает опыт именно от Украины. Он заметил, что инновации применяются совершенно уникальным способом.

Мы все выигрываем от этого, ведь чем больше мощностей мы имеем, тем больше мы готовы к возможным боям. И тем больше растет наша безопасность в НАТО,

– подчеркнул Рютте.

Генсек подтвердил, что безопасность и достижение справедливого, продолжительного мира в Украине остаются приоритетом для Североатлантического союза. НАТО готово продолжать оказывать давление на Россию и поддерживать Киев. Отдельно он отметил исключительную устойчивость украинского народа и вооруженных сил в противостоянии агрессору.