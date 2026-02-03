Про таке генсек повідомив під час свого виступу у Верховній Раді у вівторок, 3 лютого.

Яку зброю готує НАТО разом з Україною?

За словами генсека, альянс багато у чому переймає досвід саме від України. Він зауважив, що інновації застосовуються абсолютно унікальним способом.

Ми всі виграємо від цього, адже чим більше потужностей ми маємо, ти більше ми готові до можливих боїв. І тим більше зростає наша безпека в НАТО,

– підкреслив Рютте.

Генсек підтвердив, що безпека та досягнення справедливого, тривалого миру в Україні залишаються пріоритетом для Альянсу. НАТО готове продовжувати тиснути на Росію та підтримувати Київ. Окремо він відзначив виняткову стійкість українського народу та Збройних Сил у протистоянні агресору.