Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу у Верховній Раді.
Чи підтримуватиме НАТО Україну й надалі?
За словами Рютте, НАТО залишається відданим незмінній та довгостроковій підтримці України у протистоянні російській агресії.
Крім того, Генсек запевнив, що попри інші міжнародні кризи та виклики, партнери НАТО не послаблюватимуть увагу до України й продовжуватимуть координувати зусилля для підтримки її безпеки. У фокусі Альянсу Україна залишається на найвищому рівні.
Про що ще сказав Рютте під час виступу у Києві?
За словами Рютте, США, країни Європи та Канада висловили готовність надати Україні конкретні гарантії безпеки. Коаліція держав, які працюють над цим питанням, уже досягла суттєвого прогресу в розробці відповідних механізмів.
Рютте наголосив, що майбутні документи не повинні повторити долю Будапештського меморандуму чи Мінських угод – вони мають бути реальними, дієвими та підкріпленими конкретними зобов'язаннями, а не просто деклараціями.
Рютте заявив, що завдяки системі PURL союзники та партнери забезпечують значну частку постачань ракет в Україну. Зокрема, з минулого літа через цю програму надійшло близько 75% усіх ракет, які йдуть безпосередньо на фронт, та 90% боєприпасів для систем протиповітряної оборони.