Politico пише, що це шкодить НАТО навіть після того, як він успішно переконав американського президента відмовитися від ідеї анексувати Гренландію.

Дивіться також Генсек НАТО окреслив "дуже делікатні" питання в рамках переговорного процесу

Яке напруження виникло у НАТО?

У Європарламенті 26 січня генсек відверто захищав ключову роль США в Альянсі, наголошуючи, що Європа не здатна захистити себе самостійно без участі Вашингтона, що спричинило відчутну напругу серед союзників.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у соцмережі X не погодився з вищевказаними висловлюваннями, запевнивши, що європейці можуть і повинні взяти на себе відповідальність за власну безпеку.

Це був ганебний момент. Нам не потрібен фанатик Трампа. НАТО потрібно відновити баланс між зусиллями США та Європи,

– заявила євродепутатка Наталі Луазо.

Цей конфлікт також демонструє поглиблення розбіжностей усередині НАТО. Рютте вважає, що збереження підтримки Трампа є ключем до майбутнього Альянсу, а у Європі бояться, що така стратегія може послабити НАТО.

Поки Рютте намагається максимально утримати США в Альянсі, частина його європейських партнерів усе активніше просуває ідею створення власних безпекових структур і навіть континентальної армії поза межами НАТО.

Водночас є й ті, хто підтримує політику Марка Рютте, аргументуючи це тим, що таким чином він домігся збереження Альянсу, що є складним завданням, і генсек не завжди може догодити всім 32 країнам блоку.

Як критикують Рютте?

Попри заяви Рютте про представлення інтересів усіх союзників НАТО, його пріоритетом вважають збереження участі США під керівництвом Трампа в європейській безпеці, що відсуває інші завдання на другий план.

Навіть якщо генсеку вдалося переконати американського президента пом'якшити позицію щодо Гренландії в Давосі, залишаються сумніви, що Сполучені Штати відмовилися від намірів посилити контроль над островом.

Депутат Європарламенту від партії "Зелені" й колишній міністр закордонних справ Данії Віллі Севндал запитав у Рютте, яку угоду той уклав з Трампом, і чи мав він повноваження вести переговори від імені Гренландії та Данії.

Відповідаючи на це, генсек запевнив, що не виходив за межі своїх повноважень, і не вів переговори від імені Данії.

Які наслідки це може мати?

НАТО найбільше асоціюється зі статтею 5 про колективну оборону, однак країни-члени також зобов’язані виконувати статті 2 і 3, які передбачають розвиток економічної співпраці та взаємне посилення оборони.

За словами одного з дипломатів Альянсу, нещодавні погрози Дональда Трампа запровадити мита проти окремих європейських держав і встановити контроль над Гренландією повністю суперечать цим принципам.

Раніше американський президент ставив під сумнів дію статті 5 і критикував оборонні зобов’язання союзників, зокрема заявляв, що європейці залишалися "дещо осторонь від передової" під час війни в Афганістані.

Як і його попередники, генеральний секретар НАТО Рютте переконаний, що найкращим способом гарантування нашої колективної безпеки є співпраця Європи та Північної Америки в межах НАТО,

– заявив представник НАТО.

Зазначається, що Марк Рютте твердо дотримується своєї стратегії публічних лестощів у бік Дональда Трампа, наполягаючи, що вплив американського президента насамперед є вкрай позитивним для Альянсу.

Ще минулого року союзники по НАТО погодилися різко збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року, що є результатом, який багато хто в Альянсі вважає сприятливим у спробі Європи стати самостійнішою.

І, на думку генсека, без тиску з боку президента США цього "нізащо не сталося б". Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі своєю чергою заявила, що Дональд Трамп "зробив для НАТО більше, ніж будь-хто інший".

За її словами, у Трампа "чудові стосунки" з Рютте, і Сполучені Штати це єдиний партнер по НАТО, який може захистити Гренландію. Водночас колишній колега Рютте, пояснюючи його жорсткий підхід назвав його прагматиком.

Відразу ж налагодивши добрі стосунки з Дональдом Трампом ще під час його першого президентського терміну, Марк Рютте зрозумів, що публічні лестощі це ключ до утримання американського президента на своєму боці.

Реальність така, що Рютте досягає результатів. На відміну від деяких інших лідерів, він ніколи не сумнівався в Альянсі, я вважаю – це досвід, – сказав Politico високопоставлений дипломат НАТО.

Але, згідно з оприлюдненою інформацією, подібні постійні лестощі ризикують підбадьорити американського президента стати ще "сміливішим" у майбутньому, що також може створити проблеми для Альянсу надалі.

Як зараз ситуація навколо Гренландії?