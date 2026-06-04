Таку позицію висловив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва, який він здійснив разом із 32 послами Альянсу.

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Що заявив Рютте у Києві?

Генсек НАТО нагадав, що впродовж останніх днів Росія завдала низки масованих ударів безпілотниками та ракет по Києву. За його словами, внаслідок атаки значних руйнувань зазнали об'єкти цивільної інфраструктури.

Я зараз тут, у Києві, на вулиці на Лук’янівці, яка є частиною Києва. І позаду мене ви бачите руйнування, завдані за останні 10 днів... А це – універмаг, який дуже сильно постраждав. Щось на кшталт торговельного центру, але тут також є станція метро,

– розповів він у відео.

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За його словами, українські рятувальники та екстрені служби працюють у єдиній системі та щодня працюють у небезпеці під час ліквідації наслідків російських атак через ризик повторних атак, один із них загинув нещодавно.

На його думку, шляхом обстрілів Росія намагається посіяти страх та терор серед українців, що свідчить про неспроможність окупаційних військ досягти своїх цілей на фронті, де українські військові демонструють ефективний опір.

Про що свідчить посилення обстрілів?

"Українці демонструють надзвичайно хороші результати. Тож замість того, щоб діяти на лінії фронту – де вони все ще присутні, але не перемагають – вони намагаються створити такий страх і терор у містах", – наголосив він.

Він констатував своє перебування у Києві разом із послами усіх країн-членів НАТО, що стало демонстрацією підтримки України та відповіддю на заклики Росії до іноземних дипломатичних місій покинути українську столицю.

За його словами, подібна присутність представників усіх держав НАТО у Києві є чітким сигналом солідарності з Україною. Окремо він висловив повагу до стійкості цивільного населення та дій українських військових на фронті.

Росіяни ніколи не виграють цю війну. Українці ніколи не дозволять цьому статися. Ми не дозволимо цьому статися,

– запевнив він.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО разом із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою вже зустрівся з союзниками Північноатлантичного альянсу на території заповідника "Софія Київська" на тлі погроз Росії.