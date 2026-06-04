Він разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою зустрівся з союзниками Північноатлантичного альянсу на території заповідника "Софія Київська". Про це йдеться в офіційному повідомленні МЗС України.

Цікаво Росіянам потрібен дозвіл Зеленського на проведення форуму в Петербурзі, як на 9 травня, – Рютте

Як пройшла зустріч Рютте з дипломатами у Києві?

Сибіга наголосив, що Путіну не вдалося досягти своєї мети із залякуванням міжнародних дипломатів та змусити їх залишити Київ. Попри загрози, до української столиці прибули всі члени Північноатлантичної ради НАТО – 32 високопосадовці на чолі з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте.

Глава МЗС зазначив, що Володимир Зеленський та Марк Рютте спільно провели засідання Ради Україна – НАТО, а також окремі двосторонні переговори.

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Як уточнив міністр, ключовою темою всіх зустрічей стало посилення захисту українців від російських ракетних атак. Зокрема, сторони обговорили додаткове постачання систем Patriot і ракет PAC-3 для них. Окрему увагу учасники приділили розвитку європейської системи протиракетної оборони.

Зустріч дипломатів Північноатлантичного альянсу у Києві: дивіться фото МЗС

За словами Сибіги, Україна готова долучитися до цієї ініціативи та розраховує на тісну співпрацю із союзниками для пришвидшення її реалізації. Під час переговорів також порушували питання подальшої підтримки в межах програми PURL, яка допомагає українським силам утримувати позиції на фронті.

Міністр наголосив, що співпраця між Україною та НАТО виходить на новий рівень напередодні липневого саміту Альянсу в Анкарі. За словами Сибіги, Київ уже представив партнерам низку конкретних ініціатив, які можуть стати практичними результатами майбутньої зустрічі в Анкарі.

Які основні заяви зробив Рютте у Києві?

Генсек НАТО закликав російську молодь критично ставитися до інформації, яку поширює влада щодо війни проти України. Він заявив, що керівництво країни-агресорки приховує реальні масштаби втрат і вводить громадян в оману.

За його словами, саме молоді росіяни дедалі частіше стають основою для поповнення армії та опиняються на фронті, де ризикують життям.

Окремо він зазначив, що союзники продовжують підтримку України, зокрема через програму PURL, і мають ресурси для подальшого постачання зброї. "Потік ракет продовжується", – зазначив Рютте.