Адміністративно Кронштадт є одним з районів Санкт-Петербурга. Деталі передає 24 Канал.

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Що сказав Рютте про обстріл Санкт-Петербурга 3 червня?

ПМЕФ триватиме з 3 по 6 червня, його називають однією з найважливіших подій у Росії. Тож генсек НАТО висловився про обстріли території Росії в цей час. І він не бачить у цьому проблеми, радше навпаки.

Україна зараз досягла таких успіхів, що Путін може організувати парад 9 травня лише завдяки офіційному указу ось цього президента,

– сказав Рютте і показав на Зеленського.

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Також він згадав, що на 9 травня Зеленський дозволив Путіну провести парад протягом двох годин, і той впорався за 1 годину 55 хвилин, "тобто вирішив не ризикувати". Тоді Сили оборони обіцяли не бити по Красній площі.

Таким чином, в НАТО бачать, наскільки Україна зросла у військовому плані.

До слова, Путін 4 – 5 червня візьме участь у цьому економічному форумі в Санкт-Петербурзі. Володимир Зеленський сказав, чи Україна битиме по лідеру Росії.

Чесно кажучи, я не слідкую, в мене немає програмки, куди Путін їде, в який день. Ми відповідаємо на удари по Україні. Я вважаю, що ми завдаємо справедливих ударів. Добу тому була масована атака, ми відповіли їм. Але ми відповідаємо виключно по НПЗ та військових цілях, справедливих цілях. От що робить Україна,

– пояснив він.

Іще Зеленський і Рютте вбачають добрий знак у тому, що 3 червня в Києві зібралися багато представників НАТО. Це означає, що Захід не злякався постійних "попереджень" з боку Росії і не відкликав своїх послів з української столиці.