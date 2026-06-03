До кожного позитивного розвитку подій додали і негативний сценарій. Про це повідомило російське видання "Агентство".

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Як у Росії бачать своє майбутнє до 2036 і 2050 року та чого бояться?

Звісно, багато чого стосується війни. Наприклад, за позитивного розвитку подій росіяни збираються "приєднати Харків, Київ і Одесу". Тобто це означає, що Росія збирається воювати ще десять років – до поточних чотирьох. Таким чином, "Київ за три дні" перетворився на "Київ за, можливо, 15 років".

Сценарії майбутнього Росії / Скриншоти "Агентства"

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Доповідь представив ультраправий православний олігарх Костянтин Малофєєв, а співавтором став ультраправий громадський діяч Олександр Дугін.

Вони дослідили "загрози для Росії":

Геополітика: загибель у війні, розпад країни, зовнішнє управління.

Ідеологія та політика: Заміщення культурного коду, революція, змова.

Демографія: деградація суспільства, замісна міграція, вимирання населення.

Економіка: втрата контролю над ресурсами, розрив ланцюжків постачань, втрата фінансового суверенітету.

Технології: критична зовнішня залежність, біологічна зброя та біотехнології, штучний інтелект.

Малофєєв докладно зупинився на одній загрозі – "загибель у війні". За його словами, ця загроза наростала з 2000 до 2026 року і зараз – одна з найістотніших.

Він описав три сценарії реалізації цієї загрози. У "поганому" сценарії, за словами Малофєєва, Росія програє у війні та протистоянні із Заходом, і до 2050 року відбувається "колонізація Росії". У "хорошому" в Росії з'являється "ясний образ перемоги в ідеологічній війні", застосовується ядерна зброя, Росія приєднує Крим, Одесу, Харків "і таке інше", а Євросоюз розпадається. За "інерційного" сценарію "чекає американська та китайська гегемонія",

– розповіли журналісти.

Щоб досягти успіху, росіянам треба нарощувати ядерний потенціал, зробити патріотизм способом життя, розробити доктрину суверенної цивілізації "Москва – Третій Рим".

Натомість вороги Росії будуть демонізувати її і демілітаризувати, а також можуть укласти угоду з Китаєм проти Москви.

На думку Малофєєва, з 2000 року загроза розпаду Росії значно скоротилася. А от ризик "загибелі у війні" – навпаки.

Дугін додав, що доповідь представляли в Академії Генштабу ЗС РФ. Оприлюднити її мають до кінця 2026 року.

І в Путіна "постійно обговорюють", що Росії потрібна ідеологія. Одним із можливих кроків вбачають легалізацію автократії.