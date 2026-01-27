Особливо це прослідковується в територіальних питаннях. Не оминув Рютте й питання членства України в Альянсі. Про таке пише The Guardian.

Актуально Війна в Україні змінила світ назавжди: The Telegraph назвало можливі наслідки мирної угоди

Як Рютте висловився про переговорний процес?

Коментуючи нещодавні слова президента Зеленського про те, що американські гарантії безпеки для України вже "майже узгоджені", Рютте підкреслив, що й досі існує серйозне нерозв'язане питання.

Воно пов'язане з територією та позицією Росії, ця проблема, за словами Рютте, вимагає надзвичайної обережності. Водночас він наголосив, що виключно Україна має право вирішувати, на які компроміси (якщо взагалі на якісь) вона готова піти.

Щодо перспектив членства України в Альянсі Рютте визнав, що Київ прагне приєднатися до НАТО, але низка країн-членів досі категорично проти, тож наразі це "політично майже нереально".

Він різко відкинув припущення, ніби США намагалися "торгувати" обіцянками безпекових гарантій Україні в дискусіях з НАТО про Гренландію.

Генсек також скептично поставився до ідеї створення суто європейської системи оборони без участі США, зауваживши, що це було б вкрай складно реалізувати, а російський президент лише виграв би від такого сценарію.

Путін був би в захваті,

– підкреслив Рютте.

До того ж Рютте попередив, що Україна вступає в найважчу зиму за останнє десятиліття через масовані російські удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Він закликав євродепутатів бути гнучкішими при використанні 90-мільярдного кредиту ЄС на безпеку й не вводити надмірних умов, які обмежать можливості Києва швидко отримати потрібне озброєння чи витратити кошти ефективно.

Мирні переговори за посередництва США тривають, метою яких є або повноцінна мирна угода, або стійке припинення вогню.

Давайте молитися, щоб це сталося якомога швидше. Потім потрібно переконатися, що Путін ніколи, ніколи більше не буде нападати на Україну,

– сказав Марк Рютте.

НАТО продовжує масово постачати Україні американську техніку на мільярди доларів, зокрема через механізм PURL та національні ініціативи. Генсек нагадав, що безпека України – це й безпека всього Альянсу.

