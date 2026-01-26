Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), аналізуючи заяви прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова.

Про що свідчать заяви Пєскова?

Дмитро Пєсков 24 січня за результатами переговорів в Абу-Дабі заявив, що "імпульсивні" методи зовнішньої політики президента США не узгоджуються з російськими, і що Кремль розглядає це як спробу змусити інших "зігнутися".

За його словами, ті, хто, так би мовити, вже "зігнувся" перед Дональдом Трампом, "продовжуватимуть згинатися" надалі, і що, на думку російського високопосадовця, вкрай важливо, щоб Росія не робила цього у подальшому.

Аналітики вважають, що з лютого 2025 року Москва старається балансувати між демонстрацією сили своєму населенню й союзникам і достатньою взаємодією зі США, щоб уникнути додаткового тиску з американської сторони.

Кремль не хоче допустити дій з боку США, які могли б змусити російського диктатора Володимира Путіна піти на компроміс щодо своїх початкових воєнних цілей і розпочати змістовні переговори щодо припинення війни в Україні.

Відверта критика Пєсковим зовнішньої політики Трампа і твердження про те, що Росія не повинна йти на компроміси на тлі тиску США, свідчать про те, що Кремль прагне забезпечити, щоб адміністрація Трампа не запровадила додаткових обмежувальних заходів безпосередньо проти Росії. Заява Пєскова може бути мовчазним визнанням Кремлем вразливості Росії до посилення тиску,

– пишуть в ISW.

Водночас експерти зауважують, що Захід, зокрема США, досі не зміг порушити "теорію перемоги" Володимира Путіна, наприклад, шляхом додаткового тиску, і що Кремль не висловив жодних ознак готовності до компромісу.

Союзники уникають посилення військового потенціалу України, введення санкцій й арештів іноземних російських активів, а також обмеження доступу Росії до ресурсів, необхідних для підтримки довготривалого ведення війни.

Також в ISW повідомили, що попри тристоронні переговори Сполучених Штатів, України та Росії кремлівські чиновники підтверджують відданість своїм початковим воєнним цілям і відкидає західні гарантії безпеки для України.

Що відомо про крайній раунд переговорів?