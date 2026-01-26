Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Коли наступні переговори?

Зеленський розповів, що делегації встигли обговорити різні питання, більше – військового характеру. Зокрема, те, що стосується кроків для завершення війни та реального моніторингу. ️

Президент зазначив, що є питання, які треба підготувати до наступної зустрічі.

Вона відбудеться уже у неділю, 1 лютого.

Буде добре, якщо вдасться прискорити цю зустріч. Україна буде максимально підготовленою по всіх речах, які мають бути обговорені та узгоджені… Потрібні реальні результати дипломатії. Щоб не було враження, що росіяни використовують і переговорний процес із дуже цинічною, жорсткою метою – відсувають нові заходи тиску на Росію, які могли б спрацювати,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що тиск і його наслідки – це результат санкцій і варто, щоб партнери про це не забували. До того ж Росія – єдина, через кого війна досі триває.

