Про це президент заявив під час вечірнього звернення.
Що відомо про майбутні нові атаки Росії?
Слова про плани Росії пролунали наприкінці звернення.
Сьогодні на фронті не було тиші – були бойові дії. Ми все це зафіксували. Безумовно, бачимо і те, що Росія не має наміру цю війну завершити. Ми готуємось до нових атак, на жаль. Але мир повинен бути. Ми працюємо саме на це,
– сказав Зеленський.
Таким чином він прокоментував "перемир'я", встановлене самими росіянами.
Зеленський провів Ставку 11 травня, обговорили такі теми:
- захист від КАБів і методи протидії російській авіації;
- виробництво антибалістичних ракет – можливо, спільне з іншими країнами;
- дронові угоди;
- реформу армії.
Цікаво! 11 травня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив про можливі загрози з боку Росії протягом наступних трьох діб.