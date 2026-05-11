Про це президент заявив під час вечірнього звернення.

Що відомо про майбутні нові атаки Росії?

Слова про плани Росії пролунали наприкінці звернення.

Сьогодні на фронті не було тиші – були бойові дії. Ми все це зафіксували. Безумовно, бачимо і те, що Росія не має наміру цю війну завершити. Ми готуємось до нових атак, на жаль. Але мир повинен бути. Ми працюємо саме на це,

– сказав Зеленський.

Таким чином він прокоментував "перемир'я", встановлене самими росіянами.

Зеленський провів Ставку 11 травня, обговорили такі теми:

захист від КАБів і методи протидії російській авіації;

виробництво антибалістичних ракет – можливо, спільне з іншими країнами;

дронові угоди;

реформу армії.

Цікаво! 11 травня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив про можливі загрози з боку Росії протягом наступних трьох діб.