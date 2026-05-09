Українська влада заявила, що діятиме дзеркально: якщо Росія не атакуватиме, Київ також утримається від ударів. 24 Канал відстежує, якою є реальна ситуація та що відомо про перебіг перемир’я.
Чи діє перемир’я між Україною та Росією?
Ще наприкінці квітня Владімір Путін оголосив про намір запровадити "перемир'я" на 9 травня. У Кремлі тоді заявляли, що для припинення вогню Росії нібито "не потрібна згода Києва".
Втім Україна поставила власні умови. Президент Володимир Зеленський запропонував розпочати реальне припинення вогню ще у ніч на 6 травня. За словами українського лідера, лише у такому випадку можна було б говорити про безпеку проведення параду у Москві. Росіяни цю пропозицію проігнорували.
Натомість протягом кількох днів російські пропагандисти та представники Кремля відкрито погрожували Україні "ударами по центрах ухвалення рішень" у разі спроби зірвати парад у Москві.
Дійство на Красній площі для російської влади мало не лише символічне, а й політичне значення. Для Кремля проведення урочистостей без атак стало питанням репутації та демонстрації контролю над ситуацією всередині країни. Особливо це стосувалося Москви, яка після численних атак дронів останніх місяців перестала виглядати недосяжною для війни.
Росія відреагувала на перемирʼя
Зеленський відреагував на заяву Трампа
Трамп оголосив перемирʼя
Ніч в Одесі минула спокійно та без повітряних тривог.
У Кремлі підтримали пропозицію Трампа про триденне перемир'я між Україною та Росією з 9 по 11 травня.
У Москві заявили, що домовленість відповідає інтересам Росії та є продовженням попередніх контактів між Трампом і Путіним. Помічник російського президента Юрій Ушаков повідомив, що перемир'я передбачає також обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".
"Така домовленість була досягнута в ході розмови двох лідерів", – заявив Ушаков.
Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що ідея продовжити режим тиші до 11 травня належала саме Трампу.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив домовленість про триденне перемир'я з Росією на 9, 10 та 11 травня.
Також, за словами глави держави, сторони погодили масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" за посередництва США.
Зеленський зазначив, що Україна погодилася на режим тиші насамперед заради повернення українських військових додому.
Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому,
Він також висловив сподівання, що США забезпечать виконання домовленостей російською стороною.
Президент США Дональд Трамп оголосив про триденне перемир'я у війні між Україною та Росією, яке має тривати з 9 по 11 травня.
За його словами, домовленість передбачає повне припинення вогню та обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".
"Я радий оголосити, що у війні між Росією та Україною буде діяти триденне припинення вогню", – заявив Трамп.
Американський лідер також зазначив, що з відповідною ініціативою виступив особисто він, а на пропозицію нібито погодилися і Володимир Зеленський, і Володимир Путін.