Таким способом Кремль намагається замаскувати слабкість путінського режиму. Відповідні матеріали наведені в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Що стоїть за погрозами з боку Росії?

Попередження МЗС країни-агресорки про удари по українській столиці є частиною інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на виправдання ескалації та формування наративу про "дзеркальні удари".

Імідж Кремля зазнав удару через ситуацію навколо проведення параду 9 травня, який, за оцінками, відбувався в умовах напруженої безпекової ситуації та потреби в домовленостях щодо режимів тиші.

На лінії зіткнення ситуація для окупантів складається далеко не найкраще. Весняно-літня кампанія російських військ у 2026 році не дає суттєвих оперативних результатів.

Натомість українські контратаки, активне застосування дронів і удари по логістичних цілях стримують просування російських сил і призводять до втрат у техніці та особовому складі.

Водночас у матеріалі підкреслили, що Росія регулярно атакує цивільні та державні об'єкти в Києві.

Аналітики вказують, що масштабні ракетно-дронові атаки Росії зазвичай готуються заздалегідь і часто збігаються в часі з дипломатичними процесами або символічними подіями, що може свідчити про спроби впливу на міжнародну увагу та переговорні ініціативи.

При цьому Росія, взагалі не переймаючись, регулярно подає свої удари як "відповідь" на дії України, однак такі пояснення не підтверджуються доказами або суперечать хронології подій.

Важливо! Москва подає свої атаки як "відплату" за удар по коледжу в окупованому Старобільську, завданий 21 – 22 травня, і намагається просунути цей наратив на міжнародному рівні. Водночас аналітики ISW вважають такі пояснення безпідставними.

Разом з усім цим, Кремль ще й звинувачує Україну у порушеннях міжнародного права, водночас сам неодноразово його порушував, зокрема щодо поводження з полоненими, депортацій цивільних і дітей, а також застосування заборонених методів ведення війни.

Як на погрози Україні реагують американці?

Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров провів телефонну розмову з державним секретарем США Марком Рубіо, під час якої повідомив про плани російських військових щодо "системних ударів" по центрах ухвалення рішень у Києві та об'єктах, пов'язаних із ЗСУ.

Водночас Марко Рубіо, реагуючи на атаки, заявив, що удари з обох сторін лише підкреслюють необхідність негайного припинення війни. Він також наголосив, що США готові сприяти завершенню конфлікту та надалі підтримувати зусилля для досягнення миру.