Детально про реакції європейських дипломатів йдеться в матеріалі Суспільного.

Дивіться також Лавров поговорив із Рубіо: росіяни збираються "системно" бити по об'єктах у Києві

Як посли відреагували на погрози росіян?

Посольство Франції в Україні назвало заяви МЗС Росії щодо можливих подальших ударів по Києву та вимог до дипломатичних установ залишити столицю неприйнятними.

У дипломатичній установі заявили, що такі висловлювання з боку російського зовнішньополітичного відомства є безвідповідальними й суперечать міжнародним зобов'язанням Росії.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Передусім вони (заяви Росії – 24 Канал) свідчать про стрімке наближення до глухого кута, у якому опинилася російська агресивна війна,

– наголосили в посольстві.

Французька сторона закликала країну-агресорку змінити агресивну риторику та погодитися на припинення вогню разом з Україною, підкресливши, що посольство Франції в Києві продовжує працювати у звичному режимі.

Посольство Польщі також повідомило, що його робота в Україні триває без змін і воно не реагує на провокаційні заяви з боку Росії.

Там наголосили, що Росія веде терор проти України, цивільних громадян і дипломатичних місій, намагаючись досягти політичних цілей, які недосяжні військовим шляхом.

Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що дипломатична місія продовжує роботу попри погрози.

Вона наголосила, що подібні заяви є не проявом сили, а ознакою слабкості, і свідчать про те, що Росія не здатна зламати стійкість України та підтримку її партнерів.

Також Матернова зауважила, що Кремль суперечить власним заявам про міжнародне право, тоді як сама Росія систематично завдає ударів по цивільній інфраструктурі України.

Крім того, тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс засудила нічний російський удар по Києву 24 травня. Вона наголосила, що, як раніше заявляв президент Дональд Трамп, війна має бути припинена, та висловила співчуття всім постраждалим і тим, кого зачепила ця трагедія.

Що кажуть в Україні?

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Україна координує з партнерами відповідь на російський шантаж і закликав не піддаватися ескалаційній риториці Кремля.

Він зазначив, що Росія не демонструє ознак готовності до миру, натомість лише посилює тиск, тому міжнародна реакція має бути рішучою — зокрема через посилення військової допомоги та підтримку української армії.

Він (Путін – 24 Канал) повинен врешті-решт усвідомити, що ніколи не досягне військових цілей на території України. Не досягне він цього,

– переконаний Сибіга.

Яка передісторія?