Про це пише ТАСС.

Що відомо про нові погрози з Росії?

Очільник МЗС країни-агресорки Сергій Лавров заявив про наміри завдавати ударів по "центрах ухвалення рішень". За словами російських дипломатів, удар по Старобільську нібито став "останньою краплею".

У відомстві також повідомили, що російські війська нібито розпочали системні атаки на підприємства українського оборонно-промислового комплексу в столиці України.

"У зв'язку з тим, що вищезазначені об'єкти розосереджені по всьому Києву, попереджаємо іноземних громадян, включно з персоналом дипломатичних місій і представництв міжнародних організацій, про необхідність якнайшвидше залишити місто, а мешканцям української столиці – не наближатися до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури", – йдеться у заяві МЗС Росії.