05:09, 24 травня

Шевченківський район постраждав найбільше.

Є займання біля житлового будинку та пошкоджені вікна, а також падіння уламків на територію нежитлової забудови.

Влучання БпЛА в 9-поверховий житловий будинок на рівні 3 – 4 поверхів.

Сталося влучання біля двох шкіл: в укритті першої є люди – попередньо, вхід туди засипало; в іншій пожежа на 2 поверсі.

Є пошкодження 5-поверхового житлового будинку.

Також влучання в 9-поверховий будинок між 8 та 9 поверхами з пожежею – попередньо, там загинула людина.

Зафіксовано влучання у бізнес-центр. Попередньо, в укритті заблоковані люди.