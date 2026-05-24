Про наслідки обстрілу інформує місцева влада, зокрема КМВА та мер Віталій Кличко. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Хронологія масованої атаки Крилаті ракети, БпЛА та "Орешник" загрожують Україні: де зараз найбільш небезпечно

Масована атака на Київ 24 травня: що відомо про наслідки?

05:11, 24 травня

Постраждалі.

Попередньо відомо про 13 постраждалих, 7 із них госпіталізували.

05:10, 24 травня

Метро.

Станція "Лукʼянівська" буде тимчасово зачинена для пасажирських перевезень через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюля.

Також тимчасово буде зачинять вхід і вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні на станції "Хрещатик".

Після відбою почнуть усувати наслідки атаки.

05:09, 24 травня

Шевченківський район постраждав найбільше.

Є займання біля житлового будинку та пошкоджені вікна, а також падіння уламків на територію нежитлової забудови.

Влучання БпЛА в 9-поверховий житловий будинок на рівні 3 – 4 поверхів.

Сталося влучання біля двох шкіл: в укритті першої є люди – попередньо, вхід туди засипало; в іншій пожежа на 2 поверсі.

Є пошкодження 5-поверхового житлового будинку.

Також влучання в 9-поверховий будинок між 8 та 9 поверхами з пожежею – попередньо, там загинула людина.

Зафіксовано влучання у бізнес-центр. Попередньо, в укритті заблоковані люди.

05:08, 24 травня

Оболонський район.

Влучання у нежитлову будівлю поруч із триповерховим житловим будинком, пожежа.

Влучання БпЛА у 16-поверховий житловий будинок на рівні 12 – 13 поверху, пожежа.

Також палає одноповерховий приватний будинок.

05:07, 24 травня

Подільський район.

Пожежа, падіння уламків на території нежитлової забудови.

05:06, 24 травня

Соломʼянський район.

Пошкоджено приватний житловий будинок.

Влучання БпЛА у багатоповерхівку, пожежа на рівні 20 поверху.

05:05, 24 травня

Дарницький район.

Уламки впали на дах багатоповерхівки, без пожежі.

05:04, 24 травня

Голосіївський район.

Палають уламки БпЛА на відкритій території.

05:03, 24 травня

Дніпровський район.

Сталися влучання БпЛА у приватний житловий будинок і пожежа.

05:02, 24 травня

Деснянський район.

Є влучання БпЛА у будівлю торгівельного центру.

05:01, 24 травня

Печерський район.

Відомо про влучання у 20-поверховий житловий будинок на рівні 13 поверху.

05:00, 24 травня

Вибухи у Києві гриміли всю ніч.

Тривога почалася о 00:32. На столицю летіли ударні БпЛА, повідомляли про пуск "Орешника". Також під час атаки росіяни застосували багато балістичних ракет, крилатих ракет та інші види озброєння.

Зверніть увагу: оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи небезпеку від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак на українські території ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Google Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google Додати