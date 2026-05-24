05:09, 24 мая

Шевченковский район пострадал больше всего.

Есть возгорание возле жилого дома и повреждены окна, а также падение обломков на территорию нежилой застройки.

Попадание БпЛА в 9-этажный жилой дом на уровне 3 – 4 этажей.

Произошло попадание возле двух школ: в укрытии первой есть люди – предварительно, вход туда засыпало; в другой пожар на 2 этаже.

Есть повреждения 5-этажного жилого дома.

Также попадание в 9-этажный дом между 8 и 9 этажами с пожаром – предварительно, там погиб человек.

Зафиксировано попадание в бизнес-центр. Предварительно, в укрытии заблокированы люди.