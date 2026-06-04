Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил Герой Украины, командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, уточнив, что первая цель врага – внутри страны донести до граждан мысль, что для того, чтобы им сохранить свою жизнь, надо уехать из Украины.

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Массированная атака по Украине: какой нарратив набирает обороты?

Вторая цель России, регулярно обстреливая украинские города, кроется в том, чтобы заставить украинцев требовать от своих властей пересмотреть планы по обороне и подписать мирное соглашение на условиях, которые предлагает российская сторона, в частности отдав свои территории. По словам командира 429 бригады, когда сегодня Украина активно начала менять ход боевых действий, российская армия намеренно наносит массированные удары по Киеву.

Россия это делает из политических соображений. После каждого удара по территории Украины, в частности столице, поддержка курса к уничтожению России автоматически снижается,

– подчеркнул Федоренко.

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Потому что нарратив в рамках информационной войны о том, что якобы россияне бьют в ответ на украинские атаки, со слов Федоренко, взлетает до небес. Он убежден, что Кремль пытается достичь того уровня, когда украинское общество начнет говорить о том, что не стоит стрелять по российской территории.

Вынужден сказать, что, к сожалению, частично это удается. Если послушать разговоры, которые происходят в кафе, то звучат рассуждения от тех, кто не разбирается в военном деле, что, возможно, не стоит стрелять по России. Хотя в случае со Старобельском Россия забыла сказать, что там был уничтожен объект, на котором базировалось спецподразделение "Рубикон",

– озвучил Федоренко.

О ситуации на фронте: смотрите в видео

Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" отметил, что Россия бесцеремонно и беспощадно терроризирует украинский народ в течение нескольких лет, хотя начала получать обратную реакцию только в 2025-м (в виде ударов по своей территории). Поэтому, по его словам, не стоит расценивать нынешние массированные российские атаки как ответ на украинские дроновые удары, потому что россияне начали так бить по Украине еще до этого, в 2022-м.

Федоренко подытожил, что если бы Украина не начала атаковать дронами Россию, тем самым ослабляя ее, то частота и количество ее ударов по украинским населенным пунктам, в том числе и столице, была бы больше. Ведь у нее было бы больше денег для закупки и изготовления нового оружия.

Почему Россия в очередной раз атаковала Киев: версия ISW

Напомним, ранее американский Институт изучения войны озвучил свою версию, почему российская армия 2 июня нанесла очередной комбинированный удар по украинской столице. В отчете ISW указано, что ключевая цель России заключалась в том, чтобы отвлечь внимание от своих неудач на фронте и неспособности обезопасить собственную территорию от украинских дронов, которые атакуют регулярно объекты ее ВПК, порты и нефтеперерабатывающие заводы.

Аналитики также отметили, что Кремль стремился воспользоваться тем, что Украина испытывает дефицит ракет к системам Patriot. В ISW также убеждены, что Россия даже несмотря на атаку по Старобельску (Луганская область) все равно продолжала бы удары по украинской столице и другим городам, как делала это раньше.