Российское руководство пыталось придать легитимность своему террористическому акту. Об этом ISW пишет в своем ежедневном отчете.

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Россия пытается оправдать удар по Киеву

Владимир Путин провел встречу 1 июня перед началом ночных ударов, чтобы оправдать удары по мирному населению "местью за удар по гражданскому объекту в Старобельске". ВСУ 22 мая нанесли удар по штаб-квартире Центра передовых беспилотных технологий в оккупированном городе Луганской области.

Бред президента подхватил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, который рассказывал, что российский диктатор издал приказы военным в связи со "старобельским ударом" по итогам заседания 1 июня. Министерство обороны России 2 июня заявило, что российские войска осуществили удары 2 июня "в ответ", и опубликовало список военных и оборонно-промышленных целей, которые якобы поразили российские войска.

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Однако российские удары нанесли значительный ущерб гражданской и критической инфраструктуре. Также известно о большом количестве жертв среди мирного населения.

Что стояло за российскими ударами?

Так называемое прекращение огня с 9 по 11 мая подчеркнуло неспособность России защитить себя. Путин был вынужден попросить Украину воздержаться от ударов во время празднования Дня победы в Москве.

Удары России с 1 по 2 июня являются частью модели эскалации российских ударов по Киеву, направленных на то, чтобы воспользоваться нехваткой перехватчиков Patriot и отвлечь от неспособности России обезопасить свой глубокий тыл от украинских ударов на большие расстояния, а также от неудач на поле боя,

– заявляют в ISW.

Заявления о том, что недавняя атака является ответом на единственный "удар" по оккупированному Старобельску, пытаются скрыть реальность. Кремль все равно продолжал бы обстреливать города Украины. Недавно министерство обороны России угрожало систематической серией ударов по Украине, поскольку российские шовинистические блогеры выражают разочарование из-за отсутствия значительного ответа на украинские удары вглубь страны.

Москва использует кассетные боеприпасы и повторно бьет ракетами, чтобы убивать спасателей. Эти действия направлены на нанесение максимальных жертв среди гражданского населения и повреждения гражданской инфраструктуры.

Путин отдавал приказ о массовых ударах по Киеву, пытаясь сломать волю Украины к борьбе, а также скрыть свою слабость, в том числе неспособность защитить российскую территорию, включая столицу, от глубоких ударов украинских дронов. Диктатор стремится оправиться от унижения, когда ему пришлось просить у Украины разрешения провести парад ко Дню победы 9 мая.

Последствия удара по Киеву

В результате российского удара в столице сагинуло семь человек. Еще 90 человек получили ранения, среди них три ребенка.

Среди них мать, которая вместе с сыновьями 3 и 5 лет бежала в укрытие. Позади них прилетела вражеская ракета.

Также в результате российских ударов повреждены 11 учебных заведений в трех районах столицы. Это 4 школы, 5 детсадов, 1 профтех и 1 колледж, сообщил заместитель председателя КГГА.