Молодая женщина вместе с сыновьями 3 и 5 лет всегда ходила в укрытие во время обстрелов. Поэтому ночью 2 июня семья може пошла в убежище в Шевченковском районе столицы. Об этом в комментарии ТСН рассказали близкие погибшей.

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Как погибла мать 2 детей в Киеве?

Родственник Вероники, Никита Биляченко, рассказал, что трагедия произошла именно тогда, когда мать вместе с детьми бежала в укрытие. Позади них прилетела вражеская ракета. Старшего мальчика какая-то женщина успела забрать в укрытие. Младший ребенок получил ранения – его прооперировали врачи.

Господин Никита заметил, что дети еще знают о том, что мамы больше нет. Мужчина говорит, что им постепенно будут пытаться донести это.

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По словам родственника, Вероника работала стилистом, мастером маникюра. Она была очень хорошей мамой для своих детей, всегда старалась их уберечь.

Родственница Вероники Анжела рассказала журналистам, что ее племянница была искренним, добрым и светлым человеком, который всегда дарил тепло, поддержку и радость окружающим.

По ее словам, Веронику любили за отзывчивость и большое сердце. Анжела отметила, что для семьи это очень тяжелая потеря, с которой трудно смириться.

Сейчас женщина находится рядом с одним из сыновей Вероники, которому врачи сделали операцию.

Напомним, что в ночь на 2 июня Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, запустив более 700 дронов и ракет. Наибольшее количество вражеских снарядов полетело на Киев. Город всю ночь и утро содрогался от взрывов.