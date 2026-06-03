Російське керівництво намагалося надати легітимності своєму терористичному акту. Про це ISW пише у своєму щоденному звіті.

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Росія намагається виправдати удар по Києву

Володимир Путін провів зустріч 1 червня перед початком нічних ударів, щоб виправдати удари по мирному населенню "помстою за удар по цивільному об'єкту в Старобільську". ЗСУ 22 травня завдали удару по штаб-квартирі Центру передових безпілотних технологій в окупованому місті Луганської області.

Маячню президента підхопив і прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, який розповідав, що російський диктатор видав накази військовим у зв'язку зі "старобільським ударом" за підсумками засідання 1 червня. Міністерство оборони Росії 2 червня заявило, що російські війська здійснили удари 2 червня "у відповідь", та опублікувало список військових та оборонно-промислових цілей, які нібито вразили російські війська.

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Однак російські удари завдали значної шкоди цивільній та критичній інфраструктурі. Також відомо про велику кількість жертв серед мирного населення.

Що стояло за російськими ударами?

Так зване припинення вогню з 9 по 11 травня підкреслило нездатність Росії захистити себе. Путін був змушений попросити Україну утриматися від ударів під час святкування Дня перемоги в Москві.

Удари Росії з 1 по 2 червня є частиною моделі ескалації російських ударів по Києву, спрямованих на те, щоб скористатися нестачею перехоплювачів Patriot і відволікти від нездатності Росії убезпечити свій глибокий тил від українських ударів на великі відстані, а також від невдач на полі бою,

– заявляють в ISW.

Заяви про те, що недавня атака є відповіддю на єдиний "удар" по окупованому Старобільську, намагаються приховати реальність. Кремль все одно продовжував би обстрілювати міста України. Нещодавно міністерство оборони Росії загрожувало систематичною серією ударів по Україні, оскільки російські шовіністичні блогери висловлюють розчарування через відсутність значної відповіді на українські удари вглиб країни.

Москва використовує касетні боєприпаси та повторно б'є ракетами, щоб вбивати рятувальників. Ці дії спрямовані на нанесення максимальних жертв серед цивільного населення та пошкодження цивільної інфраструктури.

Путін віддавав наказ про масові удари по Києву, намагаючись зламати волю України до боротьби, а також приховати свою слабкість, в тому числі нездатність захистити російську територію, включно зі столицею, від глибоких ударів українських дронів. Диктатор прагне оговтатися від приниження, коли йому довелося просити в України дозволу провести парад до Дня перемоги 9 травня.

Наслідки удару по Києву

Внаслідок російського удару в столиці загинуло семеро людей. Ще 90 осіб зазнали поранень, серед них три дитини.

Серед них матір, яка разом із синами 3 та 5 років бігла до укриття. Позаду них прилетіла ворожа ракета.

Також внаслідок російських ударів пошкоджено 11 закладів освіти у трьох районах столиці. Це 4 школи, 5 дитсадків, 1 профтех та 1 коледж, повідомив заступник голови КМДА.