У трьох районах столиці пошкоджені, зокрема, 11 закладів освіти. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Скільки закладів освіти пошкодили росіяни у Києві?
За попередніми даними, пошкоджені 5 дитсадків, 4 школи, 1 профтех та 1 коледж у Подільському, Солом'янському та Святошинському районах.
Переважно вибиті та пошкоджені вікна. Вже працюємо над ліквідацією наслідків. Наше завдання – якнайшвидше відновити заклади та забезпечити безпечні умови для дітей і працівників освіти,
– заявив чиновник.
Зараз фахівці, за його словами, обстежують будівлі та уточнюють обсяги необхідних відновлювальних робіт.
Мондриївський також повідомив, що з лютого 2022 року пошкоджень зазнали майже 200 закладів освіти Києва. Більшість із них уже відновили.
Скільки закладів освіти понищила Росія?
Очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий розповів днями, що під час воєнних дій вже постраждали майже 5 тисяч закладів освіти у нашій державі.
За його словами, понад 400 закладів освіти ворог зруйнував, понад 4 тисячі – пошкодив.
153 будівлі університетів зазнали руйнувань, а 3 заклади зруйновані вщент,
– зазначив Лісовий.
Він також розповів: якщо будівлі зараз є аварійними, то планують якомога швидше вживати відповідних заходів.