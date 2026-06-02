В трех районах столицы повреждены, в частности, 11 учебных заведений. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Сколько учебных заведений повредили россияне в Киеве?

По предварительным данным, повреждены 5 детсадов, 4 школы, 1 профтех и 1 колледж в Подольском, Соломенском и Святошинском районах.

Преимущественно выбиты и повреждены окна. Уже работаем над ликвидацией последствий. Наша задача – как можно быстрее восстановить заведения и обеспечить безопасные условия для детей и работников образования,

– заявил чиновник.

Сейчас специалисты, по его словам, обследуют здания и уточняют объемы необходимых восстановительных работ.

Мондриевский также сообщил, что с февраля 2022 года повреждения получили почти 200 учебных заведений Киева. Большинство из них уже восстановили.

Сколько учебных заведений уничтожила Россия?

Глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал на днях, что во время военных действий уже пострадали почти 5 тысяч учебных заведений в нашем государстве.

По его словам, более 400 учебных заведений враг разрушил, более 4 тысяч – повредил.

153 здания университетов подверглись разрушениям, а 3 заведения разрушены полностью,

– отметил Лисовой.

Он также рассказал: если здания сейчас являются аварийными, то планируют как можно скорее принимать соответствующие меры.