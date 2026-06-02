В трех районах столицы повреждены, в частности, 11 учебных заведений. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Смотрите также Огромная очередь на восстановление: сколько учебных заведений уничтожили россияне в Украине
Сколько учебных заведений повредили россияне в Киеве?
По предварительным данным, повреждены 5 детсадов, 4 школы, 1 профтех и 1 колледж в Подольском, Соломенском и Святошинском районах.
Преимущественно выбиты и повреждены окна. Уже работаем над ликвидацией последствий. Наша задача – как можно быстрее восстановить заведения и обеспечить безопасные условия для детей и работников образования,
– заявил чиновник.
Сейчас специалисты, по его словам, обследуют здания и уточняют объемы необходимых восстановительных работ.
Мондриевский также сообщил, что с февраля 2022 года повреждения получили почти 200 учебных заведений Киева. Большинство из них уже восстановили.
Смотрите также Выбрать школу ответственно: на что стоит обращать внимание
Сколько учебных заведений уничтожила Россия?
Глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал на днях, что во время военных действий уже пострадали почти 5 тысяч учебных заведений в нашем государстве.
По его словам, более 400 учебных заведений враг разрушил, более 4 тысяч – повредил.
153 здания университетов подверглись разрушениям, а 3 заведения разрушены полностью,
– отметил Лисовой.
Он также рассказал: если здания сейчас являются аварийными, то планируют как можно скорее принимать соответствующие меры.