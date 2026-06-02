При цьому усіх рівнів. Про це очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Скільки закладів освіти понищила Росія?

Посадовець каже, що понад 400 закладів освіти ворог зруйнував, понад 4 тисячі – пошкодив.

153 будівлі університетів зазнали руйнувань, а 3 заклади зруйновані вщент,

– зазначив Лісовий.

І додав, що зараз є величезна черга на відновлення дуже важливих і хороших університетів.

У місті Дніпрі: і Гончара, і Дніпровська політехніка, Каразінський університет в Харкові. Вони вже збились з рахунку, скільки разів вони переставляли вікна і так далі. Це в основному вікна, дахи. Іноді це пошкодження корпусів,

– повідомив міністр.

Як рятують пошкоджені будівлі?

Він також розповів: якщо будівлі зараз є аварійними, то планують якомога швидше вживати відповідних заходів.

Наше завдання як міністерства швидко законсервувати будівлі, якщо розкрили дахи,

– зауважив він.

І додав, що відповідні кошти знаходять спільно з місцевою владою та партнерами. Зокрема, аби студенти та учні могли повернутися на очне навчання якомога швидше.