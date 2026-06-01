Ситуація при цьому лише загострюватиметься. Про це очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Скільки вишів вже об'єднали?

Лісовий заявив, що така демографічна ситуація впливає і впливатиме на вищу освіту.

Конкуренція за студента між університетами буде зростати. Якість освіти в університетах – це ключовий чинник, який буде визначати: виживе університет чи не виживе,

– каже посадовець.

І додає: тому МОН послідовно пропагує та втілює у життя укрупнення мережі вишів.

12 університетів ми до таких об'єднань привели, і всі вони відбулися достатньо успішно. Зберегли ми і контингенти студентів, і контингенти викладачів, і матеріальну базу,

– заявив Лісовий.

І додав, що в Україні занадто багато так званих мікроуніверситетів.

У нас близько 60% – це університети з контингентами 3000 і менше, і це не дуже добре для якості навчання. Хороший університет – це 7000 і більше студентів,

– уточнив він.

Скільки вишів є в підпорядкуванні МОН?

Міністр також розповів, що зараз є понад 100 вишів у підпорядкуванні відомства. Також є ще 100 приватних університетів та виші, які належать до сфери МОЗ, Мінкульту, Міноборони, МВС тощо.

Тобто ми маємо забагато університетів на ту кількість абітурієнтів, які ми маємо,

– вважає Лісовий.

За його словами, для забезпечення якісної освіти, треба, аби у виші вчилися 10 тисяч студентів. Тоді це великий студентський науковий центр, освітній центр.