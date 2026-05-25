Лист містить поради щодо підготовки до нового 2026/2027 навчального року та осінньо-зимового періоду.
Які поради дали у МОН?
У відомстві окреслили основні завдання для громад і закладів освіти в умовах воєнного стану. Мовиться про облаштування укриттів, перевірку інфраструктури тощо.
У МОН наголошують, що готуватися до нового навчального року коледжі та виші мають з урахуванням безпекової ситуації та можливих ризиків. У центрі уваги – укриття та безпека.
Заклади освіти мають створити безпечні умови для навчання. Якщо є потреба, облаштовувати нові укриття або модернізувати наявні. При цьому не забути про безбар'єрність. Також забезпечити доступ до:
води, вентиляції, освітлення, інтернету;
засобів надання домедичної допомоги та інших базових умов.
Очільникам закладів освіти радять приділяти увагу організації евакуаційних маршрутів і заходів пожежної безпеки.
Також МОН радить не забути про перевірку мереж та енергостійкість у межах підготовки до осінньо-зимового періоду. І не забути про оцінювання готовності до роботи в умовах кризових ситуацій.
Що радять школам?
Школам також радять використовувати інструменти самооцінювання готовності до нового навчального року. Вони допоможуть оцінити безпекові умови й організацію освітнього процесу. Це, зокрема, рекомендації МОН "Укриття для закладів освіти "Моя Фортеця".
Також варто оглянути укриття, аби забезпечити якісний та безпечний освітній процес.
Також варто оглянути укриття, аби забезпечити якісний та безпечний освітній процес.