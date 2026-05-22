"Раджу починати вчити англійську якомога скоріше": юний геній дав цінну пораду підліткам

Про це розповів в інтерв'ю 24 Каналу 18-річний українець Дарій Кузьмінський. Юний науковець зараз здобуває міжнародну освіту у Японії.

Чому важливо вивчати іноземні мови?

Хлопець каже, що трохи вчив німецьку і зараз ще у Міжнародній школі вивчає іспанську. Здобуває освіту при цьому англійською (для носіїв).

Тому підліткам раджу починати вчити англійську якомога скоріше. Тим паче що сьогодні є дуже багато саме безоплатних можливостей. Навіть у школі можна прекрасно вивчити англійську мову,

– каже він.

Радить зі свого досвіду починати вивчення мови з фільмів на Netflix, YouTube. Це допомагає адаптуватися до розмовної мови.

Адже за кордоном, на мою думку, найскладніший момент – це розмовна мова. У Британії можна взагалі не зрозуміти жодного слова, якщо розмовляти тією англійською мовою, якої навчають у школі,

– вважає Дарій.

Яка мова легша: іспанська чи німецька?

Юний науковець також розповів, що зараз вивчає ще й іспанську з нуля. Каже, що це зовсім не простий предмет, але водночас доволі цікавий.

Якщо порівняти німецьку та іспанську мови, для мене німецька є більш впорядкованою, має менше винятків,

– каже хлопець.