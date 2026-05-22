"Советую начинать учить английский как можно скорее": юный гений дал ценный совет подросткам

Об этом рассказал в интервью 24 Каналу 18-летний украинец Дарий Кузьминский. Юный ученый сейчас получает международное образование в Японии. Смотрите также Как поступить в Гарвард и Оксфорд: юный украинский гений поделился секретом

Почему важно изучать иностранные языки?

Парень говорит, что немного учил немецкий и сейчас еще в Международной школе изучает испанский. Получает образование при этом на английском (для носителей).

Поэтому подросткам советую начинать учить английский как можно скорее. Тем более что сегодня есть очень много именно бесплатных возможностей. Даже в школе можно прекрасно выучить английский язык,

– говорит он.

Советует из своего опыта начинать изучение языка с фильмов на Netflix, YouTube. Это помогает адаптироваться к разговорной речи.

Ведь за рубежом, по моему мнению, самый сложный момент – это разговорная речь. В Британии можно вообще не понять ни одного слова, если разговаривать на том английском языке, которому учат в школе,

– считает Дарий.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Смотрите также Будто показ мод: какие необычные слова описывают весь колорит Дня вышиванки в Галичине

Какой язык легче: испанский или немецкий?

Юный ученый также рассказал, что сейчас изучает еще и испанский с нуля. Говорит, что это совсем не простой предмет, но одновременно довольно интересный.

Если сравнить немецкий и испанский языки, для меня немецкий является более упорядоченным, имеет меньше исключений,

– говорит парень.