Сейчас юный ученый из Львова учится на международной программе в Японии, интересуется еще и медициной, получает стипендию и после выпуска может поступать в самые престижные университеты мира. Однако он стремится вернуться в Украину, чтобы использовать свои знания и способности во благо нашего государства.

Интересно "На русском нас уничтожают": интервью с Артуром Пройдаковым об украинизации, школе и выезде учеников

И эта история – не только о юном гении, но и о поколении украинских подростков, которые приобретают неоценимый для нашей страны опыт.

В интервью 24 Каналу ко Дню науки Дарий Кузьминский рассказал о четырех своих работах – победительницах на мировых конкурсах в Хорватии, Польше и Тунисе; впечатлениях от жизни в Японии; международном опыте обучения и реализации проектов; важности изучения языков и обучении в Малой академии наук. Также он поведал о том, возможно ли изобрести эффективное лекарство против рака и почему украинская молодежь должна обязательно возвращаться в Украину.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

"С этим дипломом могу поступать в Гарвард и Оксфорд"

С чего начался ваш интерес к науке?

Наукой я начал интересоваться еще в пятом классе. Тогда мама привела меня во Львовскую областную Малую академию наук на курсы химии, биологии, математики и физики. И я сразу почувствовал разницу с обычными уроками, потому что мы начали воплощать в жизнь различные эксперименты. Там у меня и зародилась любовь к науке.

В МАН я изучал химию, биологию, а впоследствии и медицину, с которой планирую связать будущее. Именно те мои четыре работы-проекта, с которыми я побеждал за рубежом, были из области естественных наук. Также они позволили мне ездить за границу на различные конференции, конкурсы, усовершенствовать навыки общения, презентации проектов и тому подобное. И именно эта деятельность в МАН помогла мне получить стипендию Tokarev Foundation и попасть в Международную школу.

Какое образование получаете в Японии сейчас?

В Украине я закончил 11 класс, сдал НМТ. Здесь снова учусь в 11 классе и в следующем году буду уже в 12. Получу два диплома: один японский о завершении старшей школы, другой – об обучении на международном бакалавриате, диплом IB. Последний на самом деле очень ценный. Он открывает двери в престижные университеты. Даже могу после поступать в Гарвард, Оксфорд. Это диплом об окончании старшей школы, программы продолжительностью два года.

"Английский – это база и основа коммуникаций"

Какие предметы изучаете? Дружите ли с гуманитарными науками?

Программа IB предусматривает изучение предметов из шести групп. Первая группа – это язык, на котором мы общаемся. Я выбрал английский. Вторая – это язык, которого мы не знаем вообще или знаем на более низком уровне. Я выбрал изучение испанского с нуля. Это совсем не простой предмет, но в то же время довольно интересный. Тем более в кампусе я могу практиковать языковые навыки, потому что у меня очень много испаноязычных друзей. Кстати, если сравнить немецкий и испанский языки, для меня немецкий является более упорядоченным, имеет меньше исключений. Третья группа – это естественные науки. Четвертая – гуманитарные. Здесь я выбрал глобальную политику. И этот предмет довольно интересный: помогает ориентироваться в мировых процессах.

Почему для молодежи так важно изучать иностранные языки?

Английский – это основа коммуникаций. Но, кроме английского, полезно знать другие языки. Я немного учил немецкий. Сейчас на IB изучаю еще испанский. Но в целом здесь учусь на английском (для носителей). Поэтому подросткам советую начинать учить английский как можно скорее. Тем более что сейчас очень много именно бесплатных возможностей. Даже в школе можно прекрасно выучить английский язык. Можете начинать с фильмов на Netflix, YouTube. Я так и делал. Это помогает адаптироваться к разговорной речи. Ведь за рубежом, по моему мнению, самый сложный момент – это разговорная речь. В Британии можно вообще не понять ни одного слова, если разговаривать на том английском языке, которому учат в школе.

А как у вас с балансом между жизнью и наукой? Удается ли находить время на юношескую жизнь, друзей, хобби?

В начале было нелегко. Тогда казалось, учитывая то, что здесь значительно сильнее акцент на науки, что времени ни на что другое, кроме обучения, не будет. Но это довольно быстро изменилось. Сейчас я спокойно нахожу время на друзей. Дружу не только с японцами – здесь много американцев и европейцев, в частности литовцев, латвийцев, поляков. Всего в кампусе, где я живу, – студенты около 80 национальностей, поэтому друзья у меня здесь отовсюду. Куда бы я ни захотел поехать, у меня будет кто-то, кто сможет меня приютить. Перед финальными экзаменами мы тонем в науке, а так даже ходим в разные походы, на экскурсии, можем поехать в Токио. Также записываемся в клубы по интересам. Для меня методом отдыха является фотография.



Дарий Кузьминский / Фото парня, предоставленное 24 Каналу

"Военные конфликты и серьезные кризисы происходят в разных уголках мира"

Знаю, что вы ездили в Таиланд и учили детей-беженцев. Как это повлияло на вас и изменило ли понимание собственной миссии?

Одним из элементов программы IB является привлечение к определенному проекту. Мой сосредоточен именно на донорстве крови и первой домедицинской помощи. В первом семестре мы организовали курс первой тематической помощи для всей школы. Впоследствии нашли школу в Таиланде, которая на самом деле является больше приютом для женщин и детей, – беженцев из Мьянмы. С 2017 года там очень сложная ситуация. Многие стали беженцами, и их дети в других странах не могут ходить в обычную школу. Поэтому их обучают волонтеры. Мы обучали детей элементарной гигиене, первой домедицинской помощи. И английскому языку. Они имеют замечательный английский язык – мы этого не ожидали. Дети в возрасте 7 – 8 лет понимали, о чем мы говорим.



Дарий Кузьминский / Фото парня, предоставленное 24 Каналу

В целом эта миссия еще больше помогла понять масштаб того, что происходит в мире. В частности, понять, что военные конфликты и серьезные кризисы происходят в разных уголках мира. И ты, как украинец, которого планируют изгнать из твоей страны, чувствуешь это совсем по-другому. И это мотивирует помогать как можно большему количеству людей.

"Очень важно, что можно выбирать предметы для обучения"

Поделитесь собственными наблюдениями: чем отличается украинская и японская системы образования? Что могла бы позаимствовать наша страна?

Я учусь здесь на международном бакалавриате. Эту программу используют во многих школах по всему миру. Она значительно отличается от украинской, и в лучшую сторону. Самое большое отличие – в количестве эссе, которые нас заставляют писать. Здесь все гуманитарные предметы построены на эссе. Мой экзамен по английскому языку будет таким: мне предложат какой-то отрывок текста – из рекламы или комикс, например, – и скажут идентифицировать различные авторские приемы, средства и проанализировать, какое это имеет влияние на читателя и почему.

То есть абсолютно в каждой сфере, на каждом предмете нас учат анализировать. А по естественным наукам здесь очень много лабораторных работ. В украинской школе нас просто заставляют изучить теорию, а результат лучше, когда ты учишься анализировать.

Также очень важно, что можно выбирать предметы для обучения. Скоро у нас такое должно быть в старшей школе. И это невероятно важный аспект, ведь нет смысла заставлять кого-то учить то, что он никогда не будет в жизни использовать. У меня в украинской школе было 19 – 20 предметов. Ни в одном мы не углублялись в теорию или практику так, как здесь, где у меня шесть предметов. Причем здесь их я сам сознательно выбрал.

Читайте Ученики должны быть в некомфортных условиях, а высшее образование – дорогим, – интервью с лучшим учителем

Часто ли задают домашние задания?

Домашних заданий у нас очень немного. И в основном никто не проверяет их выполнение. Но это подготовка к годовой научной проверке по каждому предмету. А вот эссе, презентации все проверяют на любой фактор искусственного интеллекта. Если находят, заставляют полностью переписать работу. С этим здесь строго. Хотя нас и учат использовать ИИ в различных ситуациях. В частности, чтобы найти или проанализировать определенную информацию.

"До 2022 года в Японии даже никто бы не знал, что такое Украина"

Чем вас больше всего поразила Япония?

Больше всего меня поразило то, что Япония – это не только о Токио, об Осаке, то есть о больших городах. Япония – это и невероятная природа. Я живу довольно далеко от Токио, почти в лесу, у подножия вулкана, поэтому мы ходим в походы, ездим по заповедникам. Планируем, кстати, поход на Фуджи (самая высокая гора и действующий базальтовый стратовулкан в Японии, – 24 Канал).

Что японцы знают об Украине? Знают ли обычные граждане о войне в нашем государстве?

Японцы знают о войне в Украине. Но уровень ознакомления значительно ниже, чем в Европе. Расстояние между странами также на это влияет. Думаю, до 2022 года здесь даже никто бы не знал, что такое Украина. А о том, что война у нас длилась с 2014 года, об аннексированном Крыме и подавно... Они знают, что Украина защищает правильные ценности, а Россия напала незаконно и безосновательно. Просто не совсем понимают контекст. Беженцев из Украины здесь, кстати, не так много. Сначала было где-то 2200. Около 800 из них вернулись домой.

"Поезда здесь не опаздывают ни на минуту"

Какие новации, увиденные в Японии, вы хотели бы перенести в Украину? Возможно ли это сейчас, по вашему мнению?

Почему-то среди украинцев бытует стереотип, что Япония – это страна, которая уже на 200 лет впереди. Но если отъехать от Токио, то можно понять, что Украина не настолько позади. У нас, например, довольно развитая банковская система, в частности Дия. Для них это что-то из другого мира. Здесь все держится на наличных. Есть много магазинов, в которых ты можешь оплатить товары только наличными. Во всех поездах выдают бумажный билет, чтобы ты его закомпостировал.

Кстати, система транспорта здесь невероятно сильно развита. Хотелось бы иметь у нас такую систему, чтобы из Киева во Львов можно было заехать за два часа. Поезда здесь не опаздывают ни на минуту. Даже в селах. Это тоже очень удивляет. За минуту опоздания они чуть ли не на коленях просят прощения. Японцы также планируют запустить поезда, которые будут ездить со скоростью 600 километров в час.

За час можно проехать пол-Японии. Но для этого надо будет за наличные купить бумажный билет. И этот контраст удивляет.

Все же большинство японцев выбирает именно поезд, потому что это получится быстрее, чем самолетом. Билет на скоростной поезд, например, на расстояние в 150 километров стоит здесь около 1,5 тысячи гривен. Можно ехать и автобусом, но это дольше, хотя и дешевле.



Скоростные японские поезда / Фото из Википедии

В медицине также здесь – большой прогресс. Даже наши украинские медики приезжали сюда учиться. Если честно, то система здравоохранения мне нравится больше здесь. Они помогают, но не спешат. То есть, если не видят необходимости вмешиваться в организм, не будут делать этого. Частная медицина, кстати, здесь довольно доступна. Мне уже 18 лет, поэтому я плачу только 30% от общей суммы – как для ученика или студента. В общем и для жителей здесь медицина доступна. Так что японцы не пренебрегают своим здоровьем.

Кстати, здесь очень большое табу на разговор о том, какая у тебя зарплата. Также если говорить о культурном аспекте, то японцы не принуждают другое государство или организацию к сотрудничеству, они их поощряют.

Что в целом вас поразило в жизни и людях в Азии и что из этого стоит перенять украинцам?

Их культура общения поразила с первых часов пребывания. Они очень осторожны и вежливы. Я не встречал японца, который бы кричал. Конечно, есть исключения, но именно такую культуру общения я хотел бы видеть в Европе.

"Исследовали препараты, которые можно применять для лечения рака"

Возвращаемся к вашим научным достижениям. Расскажите о своих основных проектах. Связаны ли они с вашими победами на международных конкурсах? Чем они будут полезны Украине и миру?

В течение последних лет я исследовал противораковые соединения. Этот проект представил в Тунисе. Мне очень сильно повезло найти научную руководительницу в ЛНУ имени Ивана Франко. С ней мы исследовали различные виды препаратов, которые в будущем можно было бы применять для лечения опухолей. Результаты опубликовали, поэтому научные общества могут пользоваться этой информацией.

В Хорватии и Польше я представлял проекты на тему химии. В частности, о солнечных панелях. Мы с моими научными руководителями из Львовского политехнического университета пытались сделать менее дорогим производство полупроводниковых пленок для солнечных панелей. Это даст возможность сделать производство не таким дорогим. Поэтому больше людей сможет купить себе эти панели и улучшить экологию.

Интересно Люди, которые говорят, что язык не имеет значения, подыгрывают врагу, – интервью с Павлом Вишебабой

Возможно ли создать эффективное лекарство против рака?

Сейчас есть очень много разных соединений, которые на самом деле очень эффективны в лечении рака. Проблема в том, что очень много людей узнает о раке на поздних стадиях. И в тот момент очень тяжело остановить раковые новообразования. Поэтому стоит проверять свое здоровье.

В Японии, например, ежегодно даже иностранные студенты проходят обязательный медосмотр. Если находят проблему, сразу сообщают, чтобы можно было начать лечение как можно скорее. А в Украине многие люди не видят необходимости делать такие осмотры (УЗИ, рентген и т.д.). Часто это причина выявления рака на поздней стадии.

В целом ситуация очень зависит именно от типа рака. Есть очень быстро прогрессирующие опухоли. Мы как раз занимались лимфомой. Лимфома – очень опасный рак, очень быстро прогрессирующий. Но есть такие виды рака, которые прогрессируют годы. Есть такие, которые сегодня значительно легче вылечить. Можно подобрать человеку специфические препараты, чтобы вылечить опухоль на третьей или четвертой стадии. А некоторые, даже если найти их на второй стадии, вылечить будет уже сложно. Поэтому еще раз подчеркну: стоит часто проверять свое здоровье.

Изучали ли вы тему загрязнения воздуха, почв в результате войны?

Я занимался темой восстановления почв после нефтесодержащих соединений: бензина, нефти, масла. Это было в начале войны. В общем те же танки и другие виды тяжелой техники значительно вредят почвам, потому что везут дизельное топливо, масло, которое затем идет в почву. Есть версии, что все эти вредные вещества могут впоследствии вызвать у людей рак. Если мы на той же освобожденной части Херсонщины будем впоследствии сажать арбузы, вполне вероятно, что те арбузы будут содержать определенный процент нефтепродуктов. Поэтому мы исследовали, как с помощью различных растений можно восстанавливать такую почву.

Мы использовали такое растение, как мискантус гигантский. Оно похоже на тростник, но любит меньше влаги. И очень хорошо впитывает именно нефтепродукты. Затем это растение можно использовать как топливные брикеты. Мои друзья использовали бактерии для того, чтобы очищать водные среды от нефти.

"Это большая возможность понять культуру других национальностей"

Как к вам, кстати, относятся взрослые ученые и педагоги?

В Малой академии наук мне очень повезло с научными руководителями. Они для меня были всегда поддержкой, помогали понять сложные темы. В Международной школе учителя также помогают, объясняют. Можно с ними запланировать какую-то встречу, и они тебе объяснят то, что ты не понимаешь. Преподаватели здесь отовсюду: из Ирландии, Турции, Филиппин, Южной Африки, Германии, Австралии и других стран. Большинство проживает с нами в кампусе и поддерживает порядок. Потому что у нас в 21:30 уже комендантский час: мы должны быть в здании. И они это проверяют. Здесь на самом деле есть большая возможность понять культуру других национальностей. И у меня не было бы такого шанса, если бы не эта стипендия.

Поэтому подчеркну, что Малая академия наук – это очень сильный инструмент и значительный ресурс именно для молодежи, для подростков. У меня есть друзья, которые получают после этого стипендию в Стэнфордском университете. Поэтому я бы очень поощрял именно подростков участвовать в МАН, ведь это невероятные возможности и знакомства. И подчеркну: наука – это не только о чем-то скучном. Просто надо найти интересную для себя сферу.



Дарий Кузьминский / Фото парня, предоставленное 24 Каналу

"На развитие науки нужны значительные инвестиции"

Какие основные изменения стоило бы воплотить в украинской науке?

В Украине сейчас очень сильно развивается наука именно в сфере военного дела. В целом в нашей стране не хватает на науку и исследования денег. Это было и до войны. Я когда-то был в Японии, ездил в рамках программы обмена от МАН, и встретил на одной из лекций украинского преподавателя. Он работает сейчас в Японии, а раньше преподавал в Киевском политехническом институте. Мы спросили, почему он уехал. Он ответил, что хотел в КПИ заниматься наукой, но в наших вузах не хватает на это средств. Поэтому он увидел возможность преподавать и работать в Японии. Рассказал, что здесь у него финансирование на сумму 5 миллионов евро в год. За эти средства может набрать команду, купить оборудование. И японцы дали ему эти деньги, потому что им понравились его темы. В Украине это невиданные суммы. Поэтому, чтобы наука развивалась настолько стремительно, как в Японии, нужны инвестиции. И очень-очень большие инвестиции.

Сможет ли Украина получить значительные инвестиции из-за рубежа на науку после войны, по вашему мнению?

Я думаю, что да. Мы уже в сфере военной науки очень-очень образованные, имеем значительный ресурс. И это вопрос времени, когда сможем продемонстрировать свои способности и в биологии, и в химии, и в медицине миру. Наших специалистов мир ценит, но нужно о себе заявлять. Возможно, и само государство сможет через некоторое время после восстановления инвестировать средства в сферу науки.

Также важно сохранить самих ученых, потому что многие из них уже уехали за границу. Там и зарплата привлекательная, и ситуация с безопасностью другая. И нельзя их обвинять, что они уезжают. Многие украинские преподаватели получают международное финансирование. А преподают для себя. Потому что в Украине надо иметь возможность себе позволить быть преподавателем, как они мне говорили. Но я думаю, со временем это изменится. Это один из стимулов для меня, чтобы вернуться в Украину.

"Хочется видеть свою страну такой, процветающей"

Были ли у вас сомнения о том, стоит ли вернуться в Украину?

У меня не было сомнений, возвращаться ли. У меня были сомнения, ехать ли в Японию. В начале войны мои родители хотели, чтобы мы с моими братьями уехали продолжить получать образование в Европу. Ведь тогда мы не знали, что будет дальше и продолжим ли обучение в Украине. Я отказался. Даже думал, стоит ли вообще подавать заявку на международные проекты, потому что хотел учиться в украинском университете. Но я все-таки решил попробовать.

Сейчас меня в Украину очень тянет, это мой дом. Хочется видеть свою страну процветающей. И мне очень грустно, когда наши беженцы говорят, что никогда не вернутся, и строят жизнь в других странах. Хотя понимаю, что часть действительно выехала из-за сложной ситуации с безопасностью.

У меня есть много друзей за рубежом, которые учатся в школах в других странах. Им нравится такое образование. Я не знаю, когда бы я еще имел возможность пожить в Японии два года, если бы не обучение. Это очень крутой опыт. Но нам надо будет отстраивать нашу страну, прилагать усилия к тому, чтобы она процветала. Мы не можем быть только наблюдателями. И даже лучше, что мы будем иметь международный опыт и вернемся уже с ценными знаниями. Это открывает новые идеи и перспективы, которые я смогу реализовать в Украине. Наоборот, это может быть преимуществом – иметь людей, которые учатся за рубежом. У меня здесь есть друзья из Омана, которым государство финансирует обучение. Им нужно только учиться, приобрести опыт и вернуться обратно на свою родину.



Дарий Кузьминский / Фото парня, предоставленное 24 Каналу

"Главный проект – получать хорошее образование и вернуться в Украину"

Что вы бы посоветовали украинским ребятам и девушкам, которые выехали на учебу за границу или планируют это сделать во время войны?

Это вопрос очень личный. Если они всегда хотели жить за границей, я не имею права им что-то говорить. Миграция всегда будет. Но печально, что люди выезжают, потому что есть такая возможность, и больше не вернутся. Я бы поощрял подростков, которые поехали учиться за границей, возвращаться в Украину. Потому что здесь для них будет гораздо больше возможностей, чтобы проявить себя, особенно после окончания войны.

Вы думали уже, куда хотите поступать?

Я планирую поступать в медицинский университет. Еще не знаю, в какой именно: или в Украине, или в Европе, или в США. Мой главный проект сейчас – это получать хорошее образование и вернуться в Украину, чтобы воплотить в жизнь все свои идеи и проекты.