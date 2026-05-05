Победитель получит полмиллиона долларов. Детали рассказали на сайте премии.

Смотрите также Зарплаты учителей снова "поразили" своим уровнем

Что известно о премии и участниках?

Премию основала Varkey Foundation которая проводит и Global Teacher Prize. Сейчас они хотят выделить школы, которые меняют подходы к обучению. В этом году организация получила более 3 тысяч заявок.

Выбрали 50 финалистов. Все они получили награду Global Schools Prize Badge и стали участниками международной сети школ для сотрудничества и обмена опытом.

Интересно! Украинская учительница Леся Павлюк попала в список 50 лучших педагогов мира.

Что известно о финалистах из Украины?

Лицей имени Тараса Шевченко в Кропивницком – это государственная школа. Здесь получает образование 868 учеников. Заведение имеет почти столетнюю историю. В школе около десяти лет назад создали междисциплинарную модель, в которой STEM интегрировали во все предметы: от языков и литературы до искусства. За "действительно уникальную учебную среду" они и стали финалистами мировой премии.

Что интересно, почти 10 ученических STEM-проектов из лицея получили национальное и международное признание. В общем ученики могут похвастаться немалыми достижениями. Этот лицей в целом – официально лидер STEM-образования в Украине.

Важным фактором участия в премии является устойчивость школы. В Кропивницком ученики выращивают микрозелень под звуки сирен, готовят научные эксперименты в укрытиях и тому подобное.

В Global Schools Prize говорят: победа даст возможность лицею создать инклюзивную STEM-лабораторию по образцу Future Classroom Lab в Брюсселе, ввести стипендии для переселенцев и тому подобное. Лицей подчеркивает: "восстанавливает будущее Украины через науку – один ученик за раз".

Обратите внимание! Артур Пройдаков – учитель украинского языка и литературы, который в 2021 году стал победителем премии Global Teacher Prize Ukraine, а в 2023 вошел в десятку лучших учителей мира. На 24 Канале вышло интервью с педагогом.

Какие еще школы попали в список?

В список финалистов также попали Гимназия села Баурчи из Молдовы. Это единственная школа, которая обслуживает сельскую гагаузскую общину.

Также школа FirstSteps из Нигерии. Она работает в сельской общине, где доступ к специальному образованию ограничен. Школа создала практическую модель инклюзии там, где она еще не развита.

Школа в Дженине из Палестины – также в списке. Она работает в условиях постоянной нестабильности. Здесь создали уникальную модель обучения, которая не зависит от физического присутствия в классе и тому подобное.

Смотрите также "Некому работать": в украинских школах не хватает учителей

Как будут выбирать победителей и когда объявят результаты?

Выбирают лучшую школу в рамках нескольких этапов. Из этих 50 финалистов определят 10 победителей, которые получат по 50 тысяч долларов. После выберут победителя в целом, который получит 500 тысяч долларов на масштабирование своего подхода.

Оценивает школы объединенное жюри экспертов в сфере образования.

Победителя объявят 19 мая 2026 года в Лондоне во время Education World Forum.

Смотрите также Почему дети не любят математику: эксперт назвал главную проблему преподавания в Украине

Кто был лучшим учителем в Украине в прошлом году?

в 2025 году лучшим учителем Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine 2025 стал педагог из Харькова Руслан Шаламов.

Учитель биологии и экологии получил миллион гривен на воплощение собственной образовательной мечты, отмечает Global Teacher Prize Ukraine.

Учитель информатики из Киева Александр Думишинец зато вошел в 50-ку мировой премии Global Teacher Prize 2025.